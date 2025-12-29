Ako tražite jelo koje izgleda svečano, a ne zahtijeva sate u kuhinji, punjeni svinjski file omotan slaninom pravi je izbor. Sočan i nimalo dosadan svinjski file, aromatičan nadjev od jabuke, začinskog bilja i kruha te hrskava slanina čine savršenu kombinaciju okusa i tekstura.

Ovaj recept idealan je za obiteljska okupljanja, blagdane ili kada jednostavno želite malo „posebniju” večeru bez previše kompliciranja. Priprema je jednostavna, rezultat iznimno ukusan, a zahvaljujući kaputiću od slanine, meso će ostati sočno i puno okusa. Punjeni lungić omotan slaninom poslužite ga uz pečeni krumpir ili sezonsko povrće.

Punjeni svinjski file omotan slaninom - sastojci: 2 žlice maslinovog ulja

1 srednja jabuka, oguljena i narezana na sitne kockice

1/4 luka, sitno nasjeckanog

1 žlica nasjeckanog svježeg ružmarina

1 žlica nasjeckanog svježeg timijana

2 debele kriške dan starog kruha

1 žlica dijon senfa

1/8 čajne žličice soli, plus po ukusu

1/8 čajne žličice papra, plus po ukusu

1 svinjski file (500-600 g)

350 g slanine u trakicama

svinjska mast, za lim za pečenje Punjeni svinjski file omotan slaninom - priprema: Zagrijte pećnicu na 230 stupnjeva. Namastite lim za pečenje. U tavi na srednje jakoj vatri zagrijte ulje. Dodajte jabuku, luk, ružmarin i majčinu dušicu te pirjajte 7 do 9 minuta. Kriške starog kruha sameljite u multipraktiku da dobijete krupne mrvice. Mrvice, senf, sol i papar umiješajte u luk i jabuke sa začinskim biljem. Ostavite sa strane da se nadjev malo ohladi. Zarežite svinjski file po dužini ali ne do kraja. Otvorite ga kao knjigu i istucite batom za meso da bude jednake debljine. Raspodijelite nadjev po mesu pa ga zamotajte u prvobitni oblik i pričvrstite rubove čačkalicama. Posložite kriške slanine na dasku za rezanje, jednu do druge, tako da se malo preklapaju. Na slaninu stavite punjeni lungić, s čačkalicama prema gore. Uklonite čačkalice i omotajte kriške slanine oko lungića. Prebacite u lim za pečenje, tako da spoj slanine bude okrenut prema dolje. Pecite 20 do 25 minuta ili dok termometar za meso ne pokaže 64 do 68 stupnjeva, a slanina ne postane hrskava. Ako je pečenje gotovo prije nego što slanina postane hrskava, pojačajte temperaturu i zapecite 3 do 5 minuta. Ostavite file da odstoji 10 minuta pa narežte na kriške, prelijte sokom od pečenja i poslužite.

