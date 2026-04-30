<section><h2>Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne oslanjaju na sreću (ali će sada možda morati)</h2></section><section><h2></h2> <p paraid="1582794661" paraeid="{b92fe27a-98e6-4b25-a305-902cb008d847}{3}">Koji je bizantski car osobno zapovijedao vojskom u bitci kod Manzikerta 1071., čiji je poraz otvorio Malu Aziju Seldžucima?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Kako se zvao tajni sporazum iz 1915. godine kojim su sile Antante obećale Italiji istočnu obalu Jadrana?<br> </p></section><section><h3></h3> <p paraid="214972334" paraeid="{d3dee8f5-6003-4874-a6bd-ed3fd177cb4d}{10}">Koji je hrvatski ban 1848. ukinuo kmetstvo u Hrvatskoj prije nego što je to učinjeno u ostatku Habsburške Monarhije?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je rimski povjesničar 98. Godine napisao djelo “Germania” u kojem kroz opis svakodnevnog života i običaja hvali jednostavnost i moralnost Germana nasuprot dekadenciji i pokvarenosti Rimljana?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koja je manje-više slučajno dobivena bitka 732. godine spasila Europu od arapsko-maurskog proboja?</p></section><section><h3></h3> <p paraid="9787855" paraeid="{a34de1aa-7846-418e-9adc-1732837a42b3}{24}">Bizantski car Aleksije I. Komnen zvao je upomoć, a koji papa je to iskoristio i, nakon sabora u Clermontu 1095. godine, pokrenuo prvi od križarskih ratova? <br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="233175712" paraeid="{452ad38f-89df-40ea-975c-2a67d94c0fc8}{178}">Kako se zvala politička doktrina izolacionizma SAD-a iz 1823., prema kojoj je čitava zapadna hemisfera proglašena zonom utjecaja SAD-a?</p></section><section><h3></h3> <p>Koja je država bez izlaza na more, zbog svoje impresivne trgovačke flote, jedna od najvećih brodarskih sila na svijetu? <br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="75527402" paraeid="{6b755d9d-209e-437b-8aa7-cf666a6fda67}{85}">Koje je povrće Gregor Mendel koristio za eksperimente na temelju kojih je otkrio zakone nasljeđivanja i postavio temelje genetike? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koji se dio oka ponaša kao blenda na analognom fotoaparatu i tako regulira količinu svjetlosti koja ulazi?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koja država ima glavni grad Naypyidaw, koji je naseljen po vojnoj naredbi 2005. godine, a stranim je novinarima prvi ulazak u grad dopušten tek dvije godine nakon toga? </p></section><section><h3>Koji je najveći otok Kariba, koji s površinom od gotovo 100 tisuća četvornih kilometara čini 90% kopnene mase Velikih Antila? <br> <span style="font-size:11px;"></span> </h3></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="279524388" paraeid="{6834eaff-dcd3-4651-a2c6-48452bcfad8b}{50}">S otprilike tri milijuna stanovnika i prosječnom naseljenošću od 3 stanovnika po četvornom metru, koja je afrička država najrjeđe naseljna na kontinentu? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Gdje se nalazi ledenjak Franz Josef, kojemu je ime dao njemački istraživač Julius von Haast 1865. godine?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>U kojoj pjesmi, više od deset godina kasnije, David Bowie donosi nastavak priče o (ne, nećemo reći bojniku) Majoru Tomu? <br> </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

