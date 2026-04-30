Galerija 0 0 0 0 Možda na prvu Hrvatska ne djeluje kao zemlja inovacija, ali suvenir koji danas predstavljamo zasigurno potvrđuje kako je to kriva predodžba. SOUV je prvi europski pametni suvenir takve vrste. On fotografije, videozapise, poruke i tijek putovanja povezuje u osobnu priču te jednim dodirom vraća u zaboravljene trenutke s putovanja. SOUV spaja lokalne zanimljivosti i preporuke pa uspomenu pretvara i u prostor za istraživanje i dublju povezanost s destinacijom, a upravo nas je taj koncept privukao da doznamo nešto više o inovaciji koja dolazi iz Lijepe Naše.

Što je točno SOUV i kako biste ga objasnili nekome tko prvi put čuje za vas?

SOUV je fizički suvenir koji jednim dodirom telefona otvara osobni digitalni prostor u kojem uspomene s putovanja - fotografije, videozapisi i bilješke - postaju dio jedne osobne priče. Najjednostavnije rečeno, to je suvenir koji ne čuva samo sjećanje na putovanje, nego vas vraća u samo iskustvo putovanja. Sve uspomene povezane su u cjelinu kojoj se korisnik može uvijek iznova vraćati jednostavnim dodirom telefona. Ono po čemu se SOUV dodatno razlikuje jest način na koji u taj prostor uključuje i sadržaj same destinacije. Uz osobne uspomene, SOUV može sadržavati i preporuke, priče i zanimljivosti vezane uz mjesto koje je korisnik posjetio. Taj se sadržaj može nadograđivati i nakon putovanja, pa svaki ponovni dodir ne vraća samo u prošlost, nego može stvoriti i nove razloge za povratak. Na taj način SOUV ne završava sjećanjem na putovanje, nego ga produžuje - tako da uspomene i povezanost s mjestom mogu živjeti i dugo nakon povratka kući.

Kako izgleda korisničko iskustvo – od kupnje do ponovnog “proživljavanja” uspomene?

Korisničko iskustvo počinje vrlo jednostavno - kao i kod svakog suvenira. Netko na putovanju bira uspomenu koju želi ponijeti sa sobom ili pokloniti nekome bliskom. Razlika počinje u trenutku kada SOUV prvi put dotaknete telefonom. U tom trenutku korisnik prolazi kroz nekoliko jednostavnih koraka personalizacije - povezuje svoj SOUV, odabire želi li ga koristiti kao osobnu uspomenu ili poklon te dodaje prve fotografije, videozapise i bilješke. Time nastaje osobni digitalni prostor uspomena vezan baš uz taj konkretan fizički SOUV. Kasnije se taj prostor može nadopunjavati kako uspomena raste. Korisnik može dodavati nove fotografije, videozapise i bilješke, složiti tijek putovanja, podijeliti iskustvo s bliskim osobama ili od svojih trenutaka stvoriti personalizirani recap video. Na taj način uspomene ne ostaju rasute po galeriji mobitela, nego dobivaju svoje mjesto uz konkretan fizički suvenir kojem se korisnik može vraćati jednim dodirom, i dugo nakon putovanja. Posebna vrijednost je i u tome što korisnik unutar svog prostora ne dobiva samo vlastite uspomene, nego i sadržaj destinacije - priče, preporuke i novosti koje se mogu mijenjati kroz vrijeme. Tako svako novo vraćanje uspomenama može postati i razlog za novi dolazak.

SOUV - 3 (Foto: PR)

Po čemu je drugačiji od klasičnih suvenira koje poznajemo?

Upravo po tom iskustvu je SOUV bitno drugačiji od klasičnih suvenira. Većina suvenira završava u ulozi lijepog predmeta; SOUV nakon kupnje tek počinje živjeti kroz interakciju. Ne čuva samo sjećanje na mjesto, nego aktivno čuva i ponovno otvara osobno iskustvo. Važno nam je i da sam fizički proizvod nosi tu razliku. Svaki SOUV razvijamo interno - od prvih skica i dizajna do odabira materijala i proizvodnih tehnika, uključujući UV print i precizno lasersko graviranje u boji - jer želimo da SOUV bude poseban i kao fizički predmet, ne samo kao digitalno iskustvo. Upravo taj spoj dizajna, tehnologije i pažljivo razvijene proizvodnje čini ga drukčijim i unutar kategorije suvenira.

Što biste voljeli da ljudi osjete ili dožive kada koriste Souv?

Voljeli bismo da ljudi osjete mali povratak u trenutak. Ne samo da se sjete gdje su bili, nego da ponovno osjete atmosferu, ljude i emociju tog putovanja. Jer uspomene koje nas oblikuju ne bi trebale ostati zakopane u galeriji mobitela ili nestati promjenom telefona - trebale bi nam biti nadohvat ruke.

Tko stoji iza SOUV-a i kako ste se okupili kao tim? Možete li nam se ukratko predstaviti?

Iza SOUV-a stojimo Antonio Šeparović i Matej Petrić - prijatelji, nekadašnji studentski kolege a danas poslovni partneri. Obojica dolazimo iz digitalnog i tehnološkog svijeta, a kroz godine nas je sve više zanimalo kako tehnologija može izaći iz ekrana i postati dio stvarnog, fizičkog iskustva. Prije SOUV-a razvijali smo različite digitalne proizvode i projekte, a posebno su nas privlačile ideje koje spajaju fizički i digitalni svijet. SOUV je zapravo nastao iz jednog jednostavnog pitanja: zašto uspomene s putovanja najčešće ostanu zaključane u mobitelu, dok klasični suvenir nema način da ih stvarno sačuva? Iz tog pitanja razvila se ideja o suveniru koji nije samo podsjetnik na mjesto, nego pristup osobnom iskustvu i uspomenama. Krenuli smo od koncepta i prvih prototipova, nastavili kroz testiranja, razgovore s turističkim sektorom i razvoj digitalne platforme, a paralelno razvijali i fizički proizvod, proizvodnju i cijeli model kako bi SOUV mogao funkcionirati u stvarnim turističkim uvjetima. Projekt je razvijen u Hrvatskoj, uz podršku Europske unije kroz program inovacije novoosnovanih MSP-ova , a danas ulazi u fazu prvih pilot suradnji i konkretnih implementacija, što nam je posebno uzbudljivo jer ideja prvi put izlazi među putnike i destinacije za koje je i nastala.

Koji su bili najveći izazovi na početku?

Najveći izazov bio je to što SOUV na prvu zvuči jednostavno, ali iza njega zapravo stoji dosta složen sustav. S jedne strane razvijate fizički proizvod koji mora izgledati dobro, biti kvalitetan, izdržljiv, praktičan za prodaju i dovoljno poseban da ga netko želi ponijeti kući. S druge strane razvijate digitalno iskustvo koje mora biti jednostavno, brzo, intuitivno i korisno ljudima koji ga koriste možda prvi put, u kontekstu putovanja, bez želje za kompliciranim uputama ili dodatnim aplikacijama. Uz to, morali smo razmišljati o proizvodnji, dizajnu, materijalima, pakiranju, tehnologiji, sadržaju, prodaji, partnerima i turističkom tržištu. To nije bio samo razvoj aplikacije niti samo razvoj suvenira. Zapravo smo morali povezati cijeli lanac vrijednosti, od ideje i dizajna do fizičke proizvodnje, digitalne platforme, marketinga i prodaje. Poseban izazov bio je razvoj premium inox verzije s laserskim graviranjem u boji. Tu smo jako puno testirali materijale, postavke lasera, izgled, trajnost, brzinu proizvodnje i završnu obradu. U jednom trenutku shvatili smo da, ako želimo proizvod kakav imamo u glavi, moramo dio proizvodnje sami preuzeti i razviti vlastiti mali proizvodni setup u Zagrebu.

Jeste li imali trenutke kada ste htjeli odustati?

Nismo imali jedan dramatičan trenutak u kojem smo rekli “odustajemo”, ali bilo je puno trenutaka u kojima smo morali stati, pojednostaviti ideju i ponovno je složiti realnije. Pogotovo zato što je fizičko-digitalni pristup u svijetu suvenira još uvijek nešto novo.

Što ste sve putem morali mijenjati ili prilagoditi?

Nije bilo gotovog modela koji smo mogli samo kopirati. Morali smo testirati kako ljudi reagiraju, što im je odmah jasno, što im je previše apstraktno i gdje je stvarna vrijednost proizvoda. S vremenom smo dosta toga prilagodili. U početku smo možda previše razmišljali iz tehnološke perspektive, a kasnije smo shvatili da je najvažnije objašnjenje zapravo vrlo jednostavno: ljudi ne kupuju tehnologiju, nego način da sačuvaju uspomenu. Tehnologija mora biti gotovo nevidljiva. Ona samo treba omogućiti da se taj trenutak lakše sačuva i ponovno doživi.

Koje lokacije u Hrvatskoj ste pokrili?

Trenutačno SOUV razvijamo kroz prve pilot suradnje s nekoliko destinacija u Hrvatskoj - među njima su Pula, Dubrovnik, Korčula i otok Brač - dok istovremeno razgovaramo i s drugim destinacijama poput Zagreba, Splita i Rijeke. Za početak smo se odlučili za format magneta jer je riječ o jednom od najprepoznatljivijih i najbližih oblika suvenira. Lako ga je ponijeti kući, prirodno ostaje u svakodnevnom prostoru i upravo zato može postati mali okidač uspomene, a ne predmet koji završi zaboravljen u ladici. No magnet je za nas tek prvi format, a Hrvatska prvo tržište.

Kakvi su vam planovi za budućnost?

Dugoročno SOUV ne vidimo kao jedan proizvod, nego kao platformu za razvoj različitih fizičko-digitalnih suvenira - od novih materijala i kolekcija do posebnih izdanja za destinacije, muzeje, hotele i događanja. I digitalni dio zamišljen je da raste s korisnikom. Ono što danas počinje kao osobni prostor za uspomene s vremenom se može nadograđivati novim sadržajem, personalizacijom i dodatnim iskustvima. Ideja je da suvenir ostane isti predmet koji ste ponijeli s putovanja, dok digitalni sloj oko njega nastavlja živjeti i razvijati se i nakon povratka kući.

Gdje će se moći kupiti i kolika je planirana cijena?

SOUV će se moći kupiti na pažljivo odabranim lokacijama koje prirodno odgovaraju ovakvom proizvodu - u muzejima, concept storeovima, odabranim suvenirnicama, atrakcijama te kod partnera koji žele ponuditi nešto suvremenije i osobnije od klasičnog suvenira. Planirane cijene ovisit će o izvedbi i partnerima, ali kartonska verzija trebala bi se kretati između 9 i 13 eura, dok će premium inox verzija s laserskim graviranjem u boji biti u rasponu od 19 do 23 eura. Za nas je ovo tek početak. Magnet je prvi korak, ali šira vizija SOUV-a je stvarati suvenire koji nisu samo uspomena na putovanje, nego medij kroz koji osobni doživljaji mogu ostati živi godinama nakon putovanja.