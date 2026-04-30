Postoje napici koje popijete usput i postoje oni zbog kojih se radi pauza. Turska kava spada u ovu drugu kategoriju. Nije stvar samo u okusu, nego u ritmu koji nameće, sporije kuhanje, čekanje da se talog slegne i razgovor koji ide uz svaku šalicu. Upravo zato i danas ima posebno mjesto, bilo da je pijete kod kuće, u kafiću ili negdje na putovanju.

Iako je zovemo turskom, priča o ovoj kavi počinje nešto dalje. Kava je u Osmansko Carstvo stigla iz Jemena u 16. stoljeću, a Istanbul je brzo postao mjesto gdje se razvila kultura ispijanja kakvu danas poznajemo. Ondje kava nije bila samo napitak, nego dio društvenog i političkog života. Toliko važan da je na sultanovom dvoru postojala posebna funkcija - kahvecibaşı, osoba zadužena isključivo za pripremu kave vladaru. To nije bio običan posao, nego pozicija povjerenja, rezervirana za nekoga tko je bio svakodnevno u blizini sultana. Kava se pila u svim slojevima društva, od dvora do kavana u gradu, a način na koji se priprema i poslužuje bio je dio kulture, bontona i identiteta.

U tom kontekstu, šalica kave bila je puno više od kratke pauze, bila je ritual, znak gostoprimstva i važan društveni trenutak. Odatle se običaj zapravo i širi po Balkanu, Bliskom istoku i sjevernoj Africi, pa svaka regija razvija svoju verziju, sličnu u osnovi, ali različitu u detaljima.

Osnova pripreme ostaje gotovo ista: vrlo sitno mljevena kava kuha se u džezvi uz vodu i šećer po želji. Ključ je u detaljima, kava se ne smije prekuhati, već se skida s vatre čim se počne dizati pjena. Upravo ta pjena smatra se znakom dobre pripreme. Poslužuje se bez filtriranja, pa talog ostaje na dnu šalice, što znači da se pije sporije i pažljivije. Kod nas se šećer obično dodaje tijekom kuhanja, dok se u Turskoj razina slatkoće često određuje unaprijed, od “sade” (bez šećera) do “şekerli” (slatka).

Ali ono što mnogi ne znaju jest da postoji više vrsta turske kave nego što se na prvi pogled čini. Jedna od zanimljivijih je dibek kahve, tradicionalna varijanta koja se ne melje u modernim mlinovima, već se drobi u kamenim ili drvenim posudama (dibek). Zbog toga ima nešto krupniju teksturu i blaži, kremastiji okus, često s dodatkom začina poput kardamoma ili čak mlijeka u prahu. To je ona vrsta kave koju ćete često vidjeti na bazarima, prodavanu u šarenim vrećicama, kao suvenir koji se lako ponese kući.

Ako ste ikada bili u Istanbulu, velika je šansa da ste naišli na ime Mehmet Efendi. Radi se o jednoj od najpoznatijih turskih kava, čija tradicija traje još od 19. stoljeća. Njihova trgovina u blizini Egipatskog bazara redovito ima red ljudi koji čekaju svježe mljevenu kavu, a miris koji se širi ulicom često je dovoljan razlog da stanete, čak i ako niste planirali kupnju. Danas se Mehmet Efendi može pronaći i izvan Turske (pa i u Hrvatskoj), u specijaliziranim trgovinama ili online, ali iskustvo kupnje na licu mjesta ima poseban šarm.

Osim klasične verzije, postoje i regionalne varijacije koje daju potpuno drugačiji doživljaj. U arapskim zemljama kava je često svjetlija, rjeđa i bez šećera, ali s dodatkom kardamoma ili drugih začina. Poslužuje se u malim šalicama i ima gotovo ritualni karakter, znak gostoprimstva i poštovanja. U Grčkoj je priprema gotovo identična, ali okus nešto blaži, dok se na Balkanu zadržala verzija koja balansira između jačine i slatkoće.

Zanimljivo je i to da turska kava ima i svoju drugu ulogu, svima znano gatanje iz taloga. Iako to danas mnogi uzimaju s dozom rezerve, običaj je i dalje prisutan i često služi kao dodatni razlog za još jednu šalicu i još jedan razgovor. U tom smislu, kava nikada nije bila samo napitak, nego i društveni alat.

Jedan od zanimljivijih običaja vezanih uz tursku kavu dolazi iz tradicije zaruka, poznate kao kız isteme (traženje djevojke). Kada mladoženja dolazi upoznati obitelj mladenke, ona mu priprema kavu, ali ne nužno onu kakvu očekuje. Umjesto šećera, u njegovu šalicu često se stavlja sol. Ideja iza toga nije zafrkancija, nego simboličan test: kako će reagirati, hoće li popiti kavu bez prigovora i pokazati strpljenje i poštovanje. Ako to napravi bez grimase, smatra se dobrim znakom za budući brak. Danas se ovaj običaj često izvodi više iz zabave nego ozbiljno, ali i dalje je dio kulture koji pokazuje koliko turska kava može imati značenje izvan same šalice.

Danas, u vremenu brzih kava i aparata na gumb, turska kava ostaje nešto što traži malo više vremena, i upravo je u tome njezina prednost. Nije praktična na način na koji su to moderne alternative, ali daje nešto što one često nemaju: osjećaj da ste na trenutak usporili. A to je, realno, luksuz koji si sve rjeđe dopuštamo.

