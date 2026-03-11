Volite li tiramisu, ali biste rado isprobali njegovu nešto laganiju verziju, slobodno možete zamijeniti mascarpone i slatko vrhnje svježim sirom te dobiti desert s manje masnoće i više proteina. Kada se svježi sir izmiksa s mlijekom, medom i vanilijom, pretvara se u glatku i bogatu kremu. Izbjegavate li kavu, koristiti možete i kakvu zamjenu, poput napitka od cikorije i ječma ili pak napraviti kakao. Također, odlična zamjena za šećer je med, a zamijeniti ga možete i kakvim drugim zaslađivačem, poput eritrita.

Tiramisu sa svježim sirom - sastojci: 430 g svježeg sira

6 žlica mlijeka

2 žlice meda

1 žličica ekstrakta vanilije

180 ml hladne kave

18 piškota

1 žlica kakaa u prahu Tiramisu sa svježim sirom - priprema: Stavite svježi sir u sitno cjedilo i isperite ga hladnom vodom kako biste uklonili višak soli. Ostavite da se ocijedi nekoliko minuta. U blenderu pomiješajte svježi sir, mlijeko, med i ekstrakt vanilije. Miksajte dok smjesa ne postane potpuno glatka, oko 2 do 3 minute. Po potrebi pauzirajte i špatulom sastružite smjesu sa stijenki blendera. Dobivenu kremu prebacite u srednje veliku zdjelu. Pripremite kalup za kruh dimenzija oko 23 × 13 cm i ulijte hladnu kavu u manju zdjelu. Tiramisu će imati tri sloja, svaki sa šest piškota. Provjerite stanu li piškote u kalup; po potrebi ih lagano skratite kako bi odgovarali veličini kalupa. Piškote umačite jednu po jednu u hladnu kavu, kratko s obje strane. Posložite ih u jednom sloju na dno kalupa, zatim premažite trećinom kreme od svježeg sira i poravnajte špatulom. Ponovite postupak još dva puta kako biste dobili tri sloja. Kalup dobro prekrijte aluminijskom folijom i stavite u hladnjak najmanje 4 sata, a još bolje preko noći. Kakao u prahu stavite u malo sitno cjedilo i ravnomjerno pospite po vrhu tiramisua. Nožem izrežite na šest komada. Za posluživanje koristite fleksibilnu silikonsku lopaticu. Tiramisu poslužite dobro ohlađen.

