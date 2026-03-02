Galerija 1 1 1 1 Fina jela koje oduševljavaju na prvi griz tema su ovotjednog jelovnika. Kuhat ćemo ukusno varivo od cvjetače i leće koje obiluje bjelančevinama biljnog porijekla, pohane rolice od kruha punjene šunkom i sirom te brzinsko mađarsko jelo od tjestenine, svježeg sira i slanine.

Ljubitelje slatkog moraju probati i sočan hibrid između američkog kolača brownie i talijanske slastice tiramisu.

Za nedjeljni ručak, pak, predlažemo vam švicarski odrezak. Riječ je o komadu mesa koji se termički obrađuje u umaku od rajčice i povrće sve dok ne omekša toliko da se može rezati vilicom.

Varivo od leće i povrća (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 2.3. - Varivo od leće i cvjetače

Ovo varivo od cvjetače i leće se kuha u jednom loncu, a bit će gotovo za 30 do 40 minuta. Ako umjesto svježe cvjetače upotrijebite onu smrznutu, dodatno ćete ubrzati cijeli proces.

Utorak, 3.3. - Pohane sendvič rolice

Pohane sendvič rolice mogu biti ukusan doručak, ručak ili večera - izvana su hrskave, a iznutra mekane i sočne. Dovoljno je upotrijebiti kriške bijelog kruha bez korice, namazati ih maslacem, napuniti šunkom i sirom pa zarolati i ispržiti. Bit će gotove prije nego što mislite.

Revuelto Gramajo (Foto: Midjourney)

Srijeda, 4.3. - Mađarska tjestenina sa svježim sirom i slaninom

Turos csusza je mađarsko tradicionalno jelo koje se sastoji od kuhane tjestenine, svježeg sira i hrskave slanine. Brzo se priprema, radi se od cjenovno prihvatljivih namirnica, a nevjerojatno je ukusno.

Četvrtak, 5.3. - Krumpir s jajima i šunkom

Revuelto Gramajo je argantinsko jelo idealno za konzumaciju nakon noćnog provoda. Ono spaja hrskave kriške pečenog krumpira s mekanim jajama i šunkom. Nevjerojatno je ukusno i zasitno.

Petak, 6.3. - Tuna melt

Tuna melt ili u prijevodu s engleskog topli sendvič s tunom i sirom je popularno jelo američke kuhinje. Vjeruje se da je njegov izum bio “sretna nezgoda”. Naime, izumljen je šezdesetih godina prošlog stoljeća na delikatesi jedne robne kuće u Charlestonu u Južnoj Karolini.

Kuharu je navodno ispala salata od tune iz ruke ravno na gril sendvič od sira, a ova kombinacija okusa prvo je oduševila njega, a potom i brojne Amerikance koji ga pripremaju kod kuće sve do današnjih dana.

Brownie tiramisu (Foto: Shutterstock)

Subota, 7.3. - Brownie tiramisu

Brownie je popularni američki čokoladni kolač koji karakterizira gnjecava unutrašnjost i hrskava korica. Tiramisu je talijanska slastica sastavljena od piškota umočenih u kavu, kreme od mascarpone sira te kakao posipa. Kad se spoje ova deserta, dobiva se brownie tiramisu !

Nedjelja, 8.3. - Švicarski odrezak

Swiss steak ili švicarski odrezak je komad je mesa – najčešće junetine – koji se dobro istuče batom prije nego što se stavi kuhati ili peći u umaku na bazi rajčice i povrća sve dok ne postane toliko mekan da se topi u ustima. Idealan je izbor za nedjeljni ručak!

7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja “hrane tijelo i dušu”, a koje je tako lako napraviti +1