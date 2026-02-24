Ovo je avion sudnjeg dana – stvoren je da sačuva državni vrh čak i od nuklearnog napada +0 Hladnjak i zamrzivač, vjerujemo da ćete se složiti, spadaju među najvažnije kućanske uređaje, ali im čišćenje često nije na vrhu liste prioriteta i obično se poklapa s velikim blagdanima (Uskrs i Božić). Ipak, njihova redovita higijena ključna je za sigurnost hrane, sprječavanje neugodnih mirisa, ali i očuvanje energetske učinkovitosti. Kada se održavanje zanemari, u unutrašnjosti se mogu razviti bakterije, hrana se brže kvari, a uređaj troši više električne energije.

Stručnjaci preporučuju da se unutrašnjost hladnjaka lagano očisti barem jednom tjedno. To podrazumijeva redovitu provjeru rokova trajanja i bacanje pokvarene hrane te brisanje polica i ladica ako primijetite prolivenu tekućinu ili ostatke hrane. Ručke i vanjske površine također je poželjno redovito prati.

Temeljito pranje

Osim održavanja, potrebno je i temeljito očistiti hladnjak svaka tri do četiri mjeseca – dakle još jedanput između Uskrsa i Božića. Tada je preporučljivo potpuno isprazniti hladnjak, izvaditi police i ladice te ih oprati toplom vodom i blagim deterdžentom. Unutrašnjost treba detaljno obrisati, a posebnu pozornost valja posvetiti gumenim brtvama na vratima, gdje se često skupljaju vlaga i prljavština.

Iako niske temperature usporavaju razvoj bakterija, zamrzivač također zahtijeva redovitu brigu. Ako vaš zamrzivač nema sustav automatskog odmrzavanja, dobro je jednom mjesečno ili prema potrebi ukloniti višak leda. Prije temeljitog čišćenja zamrzivač treba isključiti iz struje i izvaditi svu hranu, a unutrašnjost oprati blagom otopinom sredstva za čišćenje.

Kategorija Pro+

A sad, za one koji su u kategoriji iznad – tzv. nadobudni čistači. Prostor ispod hladnjaka i mitski lokalitet iza njega trebali biste čistiti svaka tri mjeseca. Ok, do šest nije drama, ali dulje od toga nemojte zanemariti ta mjesta oko hladnjaka jer se ne radi samo o higijeni, nego se na taj način osigurava i bolja ventilacija, smanjuje opterećenje motora i produžuje vijek trajanja uređaja.

Neugodni mirisi najčešće su posljedica zaboravljene ili pokvarene hrane. Redovita kontrola namirnica najbolja je prevencija, a svaku prolivenu tekućinu treba obrisati čim je primijetite. Ako se miris ipak pojavi, unutrašnjost možete oprati toplom vodom u koju ste dodali žlicu sode bikarbone. I ostvorena posudica soda-vode u hladnjaku učinkovito će upiti mirise.

