Oni koji još nisu upoznali čari skijanja, a ne vole baš ni snijeg, sigurno čekaju da izađemo iz ovog godišnjeg doba. Te hladno, te ovo, te ono. Ali, Alpe su savršen odabir i za proljetni posjet, i ovaj put ne mislim na same planine, treking i sve što ide uz to, nego na razne alpske gradove. Posjeta njima može biti sjajan city break, a pritom su dovoljno blizu, da do njih iz kontinentalnog dijela Lijepe Naše, stignete prilično brzo.

Innsbruck

Ok, do ovog tirolskog grada iz Zagreba ima malo više vožnje, te će vam trebati šest sati provedenih za volanom, da do njega stignete. S nešto više od 120 tisuća duša koje ga nastanjuju, prilično je dobar izbor za proljetni „đir“. Za početak, vrijedi prošetati starom, povijesnom jezgrom, obići dvorac Ambras i crkvu Hofkirche. Tu je i neizostavna šetnja uz rijeku Inn (ako ste se pitali odakle ime), a za one željne planina, dobra je vijest kako iz olimpijskog grada cijelo vrijeme puca pogled na planine. Ako tražite savjet gdje fino jesti, bespuća interneta kažu da s restoranima die Wilderin i Burkia Innsbruck nećete omašiti.

Villach (Foto: Getty Images)

Villach

Sa svojih 65 tisuća žitelja, Villach je gotovo upola manji od Innsbrucka. Od Zagreba je udaljen tek tri sata, njime teče rijeka Drava i drugi je najveći grad u Koruškoj. Grad je to koji se može pohvaliti velikim brojem sunčanih sati (Koruška je inače prilično „sunčana“ regija), lijepim šetnicama uz Dravu, a sve je lako dostupno pješice, bez nekog velikog broja turista. Grad je to koji ćete obići u jedno popodne, a uvijek možete „skoknuti“ i na neko od okolnih jezera, kao što je Millstatt. Što se hrane tiče, tu su restorani Josef, Seestuben…

Bolzano - 2 (Foto: Sparkles of italy)

Bolzano

Nema samo Austrija „konja za trku“, već je tu naravno i – Italija. U Južnom Tirolu smjestio se grad Bolzano, u kojem danas živi nešto više od 100 tisuća stanovnika. S obzirom da je od Innsbrucka udaljen oko dva sata, dobra je ideja povezati obilazak ta dva grada. Iako je grad u Italiji, vidljiv je jak utjecaj Austrije, pa ćete na trenutke vjerojatno pomisliti kako ste u drugoj zemlji. Dobra je i vijest što je grad kompaktan, pa gotovo sve atrakcije možete obići pješice, uključujući katedralu, dominikanski samostan, dvorac Maretsch… Što se tiče gastro ponude, s obzirom da ste u Južnom Tirolu, ne očekujte dominaciju pizze i pašte, već prije odreske i slično… Za kraj obavezo posjetite genijalan muzej posvećen ledenom čovjeku - Ötziju, oduševit će i stare i mlade.

Sve u svemu, nije teško zaključiti kako proljeće u Alpama ima svojih prednosti. Turista je znatno manje nego u zimi ili proljeću, a samim time niže su i cijene smještaja. Veliki plus kod ovih gradova je i to što bez problema možete kombinirati prirodu i grad, odnosno u jednom danu jutro provesti na planini, a popodne na kavi na sunčanom trgu.

Odmor je ovo idealan za parove, ali bome i za obitelji s djecom. Kako i sam zadnjih par godina ljetujem u planinama, vidim značajne prednosti ovakvog tipa odmora. Zato, spojite urbano s prirodnim i na put!