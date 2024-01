Talijanska kuhinja, svijet se slaže, jedna je od najboljih i neraskidiva od načina na koji žive stanovnici Čizme. Ta strastvena nacija svoja jela shvaća ozbiljno i brani gastronomski identitet kada osjeti potrebu. A često je osjete kada turisti pohrle u kolijevku pizze pa se uhvate kečapa i pokvare sav trud majstora u nekoliko stisaka tube, ili saspu nekoliko kockica leda u čašu finog crnog vina jer je vani vruće.

Škampe u tjestenini, koji mirišu na more, utope u ribanom parmezanu ili usitne špagete nožem. Bilo da podržavate strastvenu obranu tradicije ili smatrate da ljude treba pustiti da jedu kako im se sviđa, činjenica je da su Talijanima puna usta hrane, čak i kada ne jedu.

Parla come mangi (govori kao što jedeš), Talijani će poručiti nekome tko bezrazložno komplicira u razgovoru i dati mu do znanja da pojednostavi. Avere le mani in pasta (imati ruke u tijestu) kaže se za ljude koji imaju moć, kontrolu ili utjecaj – u Italiji su to nerijetko none, koje su glavne u kući. Avere le fette di prosciutto sugli occhi (imati pršut preko očiju) odnosi se na ljude koji ne vide čisto situaciju, a kada treba riješiti problem na kreativan način, Talijani će reći: Farla a frittata (napravi frittatu), ili u slobodnom prijevodu – omlet.

Kada ne kuhaju ili ne jedu, Talijani vole pričati ili razmišljati o hrani. Možda spomenu sunce u sicilijanskim rajčicama ili vjetar u ligurijskom maslinovu ulju, počnu raspravljati o tome čija obitelj radi bolju pastu ili opletu o tome u koju trattoriju ili osteriju treba otići na ručak.

Bolognese (Foto: Shutterstock)

U Italiji hrana spaja ljude i običaje, a neraskidiva je od umjetnosti, književnosti - i politike. Od Mussolinijeva uspona na vlast do pada njegova fašističkog režima, Il Duce je nastojao uspostaviti potpunu kontrolu nad svim sferama života - uključujući hranu, ulazeći ljudima u kuhinje. Kako bi stvorio samodostatnu Italiju, pokušao je osloboditi zemlju od uvoza pšenice, i to proizvodnjom riže. Naravno, to mu nije uspjelo, ali je zato uspio okrenuti radničku klasu protiv sebe.

Riža je dobro uspijevala u sjevernim regijama Lombardije, Pijemonta i Veneta, dok se brašno za tjesteninu uglavnom uvozilo iz Turske. Ente Nazionale dei Risi, Nacionalni odbor za rižu, osnovan je 1928. kako bi promovirao rižu diljem zemlje, veličao njezine zdravstvene dobrobiti, dijelio recepte i besplatne uzorke.

Jesti rižu značilo je jesti za režim i biti domoljub. I dok se na sjeveru Čizme riža koliko-toliko zalijepila, Talijani na jugu nisu htjeli ni čuti za nju. Glatko su je odbacili bez obzira na propagandu, a besplatnim pakiranjima koje je dijelio odbor hranili su pse. Hvala Talijanima na otporu jer ne želimo zamisliti svijet bez lazanja, carbonare, bolognesea i drugih divota s tjesteninom koje potječu s Čizme.

Podržavate li talijansku strogost u restoranima? Da, ljudi bi trebali poštovati zemlju i njezine običaje

Ne, ljude treba pustiti na miru neka jedu kako žele

Ne razmišljam o tome Da, ljudi bi trebali poštovati zemlju i njezine običaje

Ne, ljude treba pustiti na miru neka jedu kako žele

Ne razmišljam o tome glasova:

"Apetit je za želudac ono što je ljubav za srce", govorio je skladatelj i sofisticirani gurman Gioachino Rossini, koji je entuzijastično konzumirao, ali i nadahnuo razne recepte alla Rossini, poput kanelona s teletinom. A Rossinijeva izjava jedna je od bezbrojnih kulinarskih referencija na puno ozbiljnije ideje zapisane u književnim i filozofskim talijanskim djelima. No vratimo se gastronomskim grijesima koje Talijani ne opraštaju turistima, a ponekad ih čak smatraju osobnom uvredom. U nastavku navodimo najčešće...

Hrana i piće Ovako to rade Talijani! "Najvažniji" sastojak za savršene špagete alla carbonara

Cappuccino nakon podneva

Kako biste naručili kavu poput Talijana, valja imati na umu da su kave s mlijekom, poput cappuccina, caffe lattea i macchiata rezervirane za jutarnje sate, a naručite li ih tijekom poslijepodneva, možete čak izazvati podsmijeh. Također, takve se kave ne piju nakon jela.

Parmezan na školjkama

U Italiji parmezan nikad ne ide na tjesteninu s plodovima mora pa ako u restoranu i dobijete ribani parmezan koji ste tražili, na stol će stići s mrkim pogledom.

Žlica za špagete

Korištenje žlice za jedenje špageta u Italiji je neprihvatljivo, a takvo ponašanje u najmanju ruku izaziva čuđenje Talijana. Bonton nalaže da se prilikom posluživanja koriste isključivo tanjur i vilica. Također, nađe li vam se nož u ruci, nemojte rezati špagete – ne volite li dugačku tjesteninu, uvijek možete naručiti oblik koji vam bolje odgovara, barem u tome Talijani ne oskudijevaju. A kako Talijani jedu špagete, provjerite ovdje.

Zanimljivosti Najbolji rituali: Znate li što Talijani rade četvrtkom?

Stavljanje leda u vino

Dodavanje leda u vino talijanskim konobarima jedna je od najiritantnijih navika gostiju. Iako treba raditi ono što nas usrećuje, led će razvodniti vino i ono neće imati tako dobar okus. Ako pijete loše vino, onda mu led neće smetati.

Naručivanje špageta bolonjez

Špageti bolonjez naručuju se u trećerazrednim restoranima na rivi, kao i na skupim mjestima s bijelim stolnjacima – u Hrvatskoj, ali ne i u Italiji. Talijani neće reći bologese nego ragu, a umjesto špageta uz umak od mljevenog mesa će poslužiti tagliatelle .

Parmezan za pizzu

Ako želite razljutiti Talijane, na pizzu stavite kečap. Za posljedice ne odgovaramo, a nepredvidljivu reakciju dobit ćete i ako naručite pizzu s piletinom ili ananasom, kao i ako zatražite parmezan.

Kada kuhati krumpir u kori? Slučaj u kojem ih nikada ne biste trebali guliti +2