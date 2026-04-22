Egg bites su popularni doručak američke gastronomije – to su mali zalogajčići od jaja, sira, povrća i drugih sastojaka koji se peku u kalupu za mafine, zbog čega ih često nazivaju i mafinima od jaja.
Za njihovu pripremu obično se koriste cijela jaja. No ako želite povećati njihovu proteinsku vrijednost i smanjiti kalorijsku vrijednost, napraviti ih možete i samo od bjelanjaka te ih sljubiti s nešto bijelog graha i zrnatog sira. U cijeloj smjesi ima više od 100 grama proteina.
Ako želite dodatno poboljšati okus ovih zalogajčića, u smjesu možete dodati nešto sušenih rajčica, usitnjene pečene slanine, kobasice, mladog luka i sličnih sastojaka. Prilagodite konačni rezultat svojim željama i stanju svojeg hladnjaka.
Muffini od bjelanjaka - sastojci:
- 500 ml bjelanjaka
- 250 g zrnatog sira
- 150 g kuhanog bijelog graha
- 50 g naribanog cheddara
- 2 čajne žličice mediteranske mješavine začina
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- sol i papar po želji
- biljno ulje
Muffini od bjelanjaka - priprema:
- U dobrom blenderu ili sjeckalici povrća izmiksajte bjelanjke, svježi sir, naribani cheddar, bijeli kuhani grah i začine. Miksajte dok se sastojci ne sljube. Posolite ih i popaprite po želji.
- Ravnomjerno rasporedite smjesu u kalup za pečenje mafina za 12 komada, koji ste prethodno iznutra dobro namastili uljem. Po vrhu dodajte dodatke po želji.
- Na gornju rešetku u pećnici stavite kalup s mafinima, a na donju lim za pleh u koji ste ulili zagrijanu vodu kako bi se stvorila parna kupka. Pecite mafine od bjelanjaka u zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 20 minuta, odnosno dok se ne stisnu i ispeku do kraja.
- Poslužite ih odmah uz prilog po želji. Dobar tek!
Ovih 7 stvari trebate imati na popisu za trgovinu, ako želite jesti više proteina +1