Egg bites su popularni doručak američke gastronomije – to su mali zalogajčići od jaja, sira, povrća i drugih sastojaka koji se peku u kalupu za mafine, zbog čega ih često nazivaju i mafinima od jaja.

Za njihovu pripremu obično se koriste cijela jaja. No ako želite povećati njihovu proteinsku vrijednost i smanjiti kalorijsku vrijednost, napraviti ih možete i samo od bjelanjaka te ih sljubiti s nešto bijelog graha i zrnatog sira. U cijeloj smjesi ima više od 100 grama proteina.

Ako želite dodatno poboljšati okus ovih zalogajčića, u smjesu možete dodati nešto sušenih rajčica, usitnjene pečene slanine, kobasice, mladog luka i sličnih sastojaka. Prilagodite konačni rezultat svojim željama i stanju svojeg hladnjaka.

Muffini od bjelanjaka - sastojci: 500 ml bjelanjaka

250 g zrnatog sira

150 g kuhanog bijelog graha

50 g naribanog cheddara

2 čajne žličice mediteranske mješavine začina

½ čajne žličice češnjaka u prahu

sol i papar po želji

biljno ulje Muffini od bjelanjaka - priprema: U dobrom blenderu ili sjeckalici povrća izmiksajte bjelanjke, svježi sir, naribani cheddar, bijeli kuhani grah i začine. Miksajte dok se sastojci ne sljube. Posolite ih i popaprite po želji. Ravnomjerno rasporedite smjesu u kalup za pečenje mafina za 12 komada, koji ste prethodno iznutra dobro namastili uljem. Po vrhu dodajte dodatke po želji. Na gornju rešetku u pećnici stavite kalup s mafinima, a na donju lim za pleh u koji ste ulili zagrijanu vodu kako bi se stvorila parna kupka. Pecite mafine od bjelanjaka u zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 20 minuta, odnosno dok se ne stisnu i ispeku do kraja. Poslužite ih odmah uz prilog po želji. Dobar tek!

