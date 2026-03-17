Nakon što pojedemo kisele krastavce iz teglice, preostala tekućina obično završi u smeću, odnosno u zahodskoj školjci. A to je prava šteta. Ova tekućina sadrži mnogo okusa i može poboljšati okus brojnih jela.

Pisali smo već o fleksibilnosti tekućine od kiselih krastavaca i njihovoj primjeni u kuhinji – ne samo da ju možemo iskoristiti za brzopotezno kiseljenje povrća, već je možemo dodati i u marinade – pa čak i koktele. Iskusni znalci tvrde da će transformirati i okus makarona sa sirom.

Makaroni sa sirom (eng. Mac and cheese) popularno su jelo američke kuhinje koje se priprema od kuhane tjestenine i bogatog umaka na bazi mnoštvo naribanog punomasnog sira. Ono je vrlo ukusno, ali zna biti “teško” i vrlo zasitno.

Iskoristite i tekućinu od kiselih krastavaca

Ako želite ovoj kremastoj tjestenini sa sirom dodati malo kiselosti koja će poboljšati okus i učiniti jelo “laganijim” - tekućina od kiselih krastavaca pravi je izbor.

Tekućinu od kiselih krastavaca možete dodati u vodu prilikom kuhanja tjestenine, ili u sam umak. Ona će jelu dodati intenzivan umami okus.

Da biste uravnotežili okuse ovog američkog klasika, makarone sa sirom možete servirati s nešto kiselih krastavaca, ali i ukiseljenim lukom, pa čak i kimchijem , odnosno fermentiranim korejskim kupusom koji će umaku dati ekstra dubinu i karakter.

5 vrsta konzervirane hrane koje bi se trebale naći u svakoj smočnici - evo i zašto +1