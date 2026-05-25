Galerija 0 0 0 0 Za sve koji traže bijeg iz grada i ugođaj bregovite Hrvatske, Bedenica krajem svibnja postaje nezaobilazna eno-gastro destinacija. Upravo tamo će se 29. i 30. svibnja održati 2. Eco-Wine Fest.

To nije samo vinski festival. Organizatori ga zamišljaju kao cjelodnevni izlet i iskustvo u prirodi, spoj vina, lokalne gastronomije i opuštene atmosfere bregovite Hrvatske. Posjetitelje očekuje glazbeni program, POP UP wine bar u večernjim satima te predstavljanje lokalnih OPG-ova bedeničkog kraja. Posebna pažnja bit će posvećena i nagrađenim vinima koja će se moći kušati u posebnom dijelu festivalskog prostora.

Dok sve više pazimo što jedemo, sve češće počinjemo razmišljati i o tome što pijemo. Tko stoji iza proizvoda koje konzumiramo, kako nastaju i koliko poštuju prirodu pitanja su koja više nisu rezervirana samo za uski krug ekološki osviještenih ljudi, već postaju dio svakodnevice.

Upravo zato Eco-Wine Fest, na lokaciji Bedenica 111, okuplja vinare s važećim ekološkim certifikatima, ali i one koji su u procesu prijelaza na održivu proizvodnju, a posjetiteljima pruža priliku da na jednom mjestu kušaju vina nastala uz poštivanje prirode, tla i tradicionalnog uzgoja.

Festival ima i međunarodni karakter pa, uz domaće posjetitelje, privlači i goste iz susjednih zemalja, čime dodatno doprinosi razvoju kontinentalnog turizma i promociji Zagrebačke županije kao eno-gastro destinacije.

U vremenu kada sve više tražimo autentične sadržaje, bijeg iz grada i događaje s pričom, Eco-Wine Fest nudi upravo ono što mnogima danas nedostaje – sporiji ritam, lokalne proizvode i osjećaj da živimo malo povezanije s prirodom.

Kao u pustolovnom romanu: Istarski grad nad provalijom koju možete preletjeti +6