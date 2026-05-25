Čuvarice grada

Tvrđava sv. Mihovila, Tvrđava sv. Ivana i Tvrđava Barone. Na tri različite visine, tri različite veličine, tri različita koncepta, ali građene s jednim ciljem, da zaštite grad u nemirnoj, nesigurnoj povijesti. Ove utvrde danas otkrivaju slojeve prošlosti jednog grada, postupno ga otvaraju kroz poglede od kojih svaki mijenja perspektivu i način na koji ga shvaćate. One nisu sasvim povezan sustav, ali nisu ni izolirane atrakcije. Tek zajedno dobivaju puni smisao pa će i posjet Šibeniku biti uistinu zaokružen ako ih obiđete sve tri. One tako prestaju biti samo točke za razgledavanje i postaju tri prostora koja se povezuju u jedinstvenu cjelinu i iskustvo posjeta. Tempom i ritmom koji si sami odredite, zagrebat ćete slojeve Šibenika kako biste ga složili u jednu priču i jednu sliku.

Tvrđava sv. Mihovila

Danas, to je jedna od najljepših open air pozornica Mediterana na kojoj su svirala, i svirat će, stvarno velika glazbena imena. Nekad - prije tisuću godina - bila je obrambena utvrda koja se mijenjala od stoljeća do stoljeća, od vremena Ilira preko Mletaka i Turaka. Tukli su je topovi i gromovi. Prvi 1663., drugi 1752. Oba su pogodila skladišta baruta pa je prvo izgorjela crkva sv. Mihovila unutar tvrđave, a onda se urušio dobar dio bedema. Tek je austrijska vojska u 19. stoljeću spasila stvar gradeći nove zidine.

Iako je najniža gradska utvrda, s Mihovila se pogled razmotava daleko. Vidjet ćete brodice vezane za rivu, pa zaljev i kanal, onda otoke šibenskog arhipelaga. Kad je lijepo vrijeme vidi se i Svetac, naš najistureniji otok skoro na polovici Jadrana. Vidjet ćete crvene kroviće starog grada i groblje sv. Ane sa svojim moćnim čempresima. Pa tvrđave Barone i sv. Ivan poviše vas, s leđa. Kanjon Krke i Šibenski most. Ukratko, na kojem god bedemu sv. Mihovila bili, nešto će vas u pogledu malo ostaviti bez daha.

Unutar tih bedema jedna je od najzanimljivijih pozornica koje smo vidjeli. Gledalište od 1077 mjesta jamči da ćete imati osjećaj da velika svjetska zvijezda svira samo za vas. A na Mihovilu su kroz 12 ljeta svirala stvarno velike zvijezde. Gregory Potrer, Lorde, Bryan Ferry, Roisin Murphy – nezahvalno je uopće izdvajati. Ovog ljeta Robert Plant odabrao je Mihovila kao jedinu pozornicu na kojoj će svirati triput na svojoj europskoj turneji. To govori stvarno puno o jedinstvenosti ovog mjesta. Svirat će još Skunk Anansie, Thievery Corporation, Joss Stone, Chet Faker, Wilco, od domaćih Luky, Nina Badrić, Jelena Rozga... Skoro je sve već rasprodano, pa je najbolje da situaciju provjerite ovdje. – link koncerti.

Sv. Ivan i Barone

Iako su kompletno različite – jedna mala, druga ogromna, ove su dvije tvrđave jako blizu jedna drugoj, a i sagrađene su u istoj godini, 1646. Za obranu od Turaka, naravno. Priča o njihovoj gradnji itekako je zanimljiva, pogotovo s današnje pozicije kada realizacija velikih projekata traje vječno. Prije pet stoljeća stvari su se kretale znatno brže, pogotovo kad je rat kucao na vrata, tako da su Šibenčani, ujedinjeni slogom i strahom, ogromnu Tvrđavu sv. Ivana i susjednu, znantno manju, Tvrđavu Barone podigli u samo 58 dana, i to vlastitim rukama i sredstvima. I kad kažemo da je Ivan ogroman, ne pretjerujemo. Dovoljno je reći da je danas u dijelu najviše šibenske tvrđave veliki kampus s učionicama, sobama i svime što treba za boravak i rad. Nekad mjesto najvećeg napada na Dalmaciju, s kojeg je sedam tisuća Šibenčana hrabro odbilo nešto manje od 30 tisuća Osmanlija, danas je mjesto susreta, učenja, inspiracije.

S jedne strane tvrđave dakle kampus, na zadnjem mjestu na kojem biste ga očekivali. Ukopan između bedema utvrde, nevjerojatno je prostran, svijetao i jedinstven pa nije ni čudo što ga biraju za radionice, team buildinge, konferencije i što sve ne. S druge strane tvrđave pogled na Šibenik, sasvim drukčiji od pogleda s Mihovila. Širok, otvoren na jedan drugi način, otkriva vam druge slojeve grada, njegovu industrijalizaciju, brutalizam u arhitekturi, stambene kvartove, nebodere, sve uz dozu dalmatinske divljine.

Barone

S Baroneom ćemo zaključiti priču o šibenskim tvrđavama, iako je to po svoj prilici druga od tri utvrde koju ćete obići. Barone je jako pitoma tvrđava, mala, ušuškana, domaće atmosfere. Nešto je niža od sv. Ivana pa je i pogled s njezinih bedema nešto drukčiji. Jednako bogat, a različit.

Na Baroneu se ljeti sluša glazba i gledaju filmovi. Program se s godinama profilirao u Ljetno kino Barone i Barone jazz festival. Nije to neko veliko ljetno kino s klasičnim gledalištem, niti festival s ogromnom pozornicom. Barone je, kako smo rekli, mala tvrđava pa se koncerti slušaju i filmovi gledaju za stolom s prijateljima, s čašom vina u ruci, pod ljetnim nebom. Tu opuštenu i intimnu atmosferu teško je postići na drugim mjestima. Danju je, sa svojim dječjim igralištem i kafićem za opuštanje, ova tvrđava idealna za posjet s obitelji.

Priča o obnovi

Nevjerojatno za povjerovati, ali ove tri tvrđave dale su novi život Šibeniku tek odnedavno. Njihov potencijal za turizam i kulturu, za razvoj grada općenito, čekao je zaboravljen u nekoj ladici desetljećima, i duže. Mihovil je bio zatvoren, zarastao, zapušten, praktički se tamo nije moglo ni ući. Pozornica i gledalište unutar tvrđave nisu ni postojali. Veličina sv. Ivana bila je nepoznanica većini građana. Dovoljno je reći da je nad njegovim bedemima rasla divlja borova šuma, u tolikoj ga je mjeri priroda preuzela. Barone živi u kolektivnoj memoriji Šibenčana kao pomalo divlje, skrovito mjesto na kojem su se generacije skrivećki ljubile.

Sve su tri utvrde obnovljene kroz skupe, dugotrajne i kompleksne europske projekte. Prvo je 2014. otvorena Tvrđava sv. Mihovila gdje će 5. lipnja Luky svirati nakon 13 godina pauze i otvoriti još jednu glazbenu sezonu. Idealan povod za posjet Šibeniku u rano ljeto, dok još nisu počele gužve. Barone je, u današnjem formatu, otvoren 2016. godine, a sv. Ivan 2022. Bez njih tri danas je nemoguće zamisliti Šibenik, grad koji je ne tako davno disao na škrge zbog manjka perspektive i ideje, a danas je mjesto koje se ciljano posjećuje kao kulturna metropola Dalmacije. Pa i šire, bez pretjerivanja. Jer njihov jedinstven spoj kulture i turizma razlog je zbog kojeg se o Šibeniku piše i zbog kojeg se u njega dolazi kako bi se otkrio kroz tri različite perspektive, kroz fragmente koji se povezuju i nadograđuju tijekom obilaska. Pogled koji je na jednoj tvrđavi u fokusu, na drugoj će biti u pozadini, ali bez sumnje nagradit će vas doživljajem koji ćete čuvati kao vrijedno sjećanje.