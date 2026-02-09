Galerija 1 1 1 1 Konzervirana hrana je praktično rješenje kada ne želite provesti puno vremena u kuhinji da biste napravili nutritivan obrok. Iako nije zamjena za svježe sastojke, može biti fantastična nadopuna. Pritom treba znati da su neke vrste konzervirane hrane ukusnije i bolje od drugih.

U nastavku teksta izdvojili smo konzerviranu vrstu hrane koje bi se trebale naći u svakoj smočnici, a s kojom možete pripremiti široku lepezu slanih i slatkih jela.

Konzervirane rajčice

S konzerviranim rajčicama mogu se napraviti brojna jela. Bez obzira preferirate li sjeckane rajčice, cijele ili pasirane s njima se mogu napraviti razne juhe, variva, gulaši, umaci za tjesteninu i pizzu tijekom cijele godine. Ne čudi stoga što su nezaobilazni dio svake kuhinje i smočnice.

Konzervirane mahunarke

Svaka čast suhom grahu (i slanutku)! No ako ste zaboravili namočiti suha zrna, i nemate vremena za kuhanje, konzervirani grah savršeno je rješenje. Grah i slanutak su odlični izvori prehrambenih vlakana proteina biljnog porijekla, a iskoristiti se može za pripremu namaza, juha, salata i variva u vrlo kratkom roku.

Konzervirane mahunarke poput slanutka sadrže i tekućinu poznatu pod imenom aquafaba, a koja se također može iskoristiti za pripremu kremastih deserata poput moussea do veganske verzije puslica.

Konzervirani kukuruz (Foto: Shutterstock)

Konzervirana riba

Najbolji okus ima svježe ulovljena riba koja je termički obrađena do savršenstva. Ako nemate pristup svježoj ribi, ona konzervirana bit će odlična opcija. Konzervirana riba poput sardina i tune obiluju proteinima, ali i omega tri masnim kiselinama te se nameće kao sjajan dodatak svakoj smočnici.

Konzerviranu ribu možete pretvoriti u finu paštetu, jesti samostalno na kriški domaćeg kruha, ili dodati salatama, jelima s tjesteninom i slično.

Konzervirani kukuruz

Konzervirani kukuruz ima sličnu nutritivnu vrijednost kao i onaj svježi, ali je znatno jeftiniji – i dostupan tijekom cijele godine. Dodati ga možete u sve od salate do variva. Ako mu želite unaprijediti okus, sljubite ga s nešto ulja, soli i nasjeckanim češnjakom.

Konzervirano kokosovo mlijeko

Kokosovo mlijeko sastavni je dio brojnih azijskih jela, a posebice curryja. Ono smanjuje ljutinu pikantnih jela, dodajte kremastu teksturu jelu, a može biti i odlična zamjena za mliječne proizvode u veganskim receptima. Odličan je dodatak svakoj smočnici.

