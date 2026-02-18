Tuna melt ili u prijevodu s engleskog topli sendvič s tunom i sirom je popularno jelo američke kuhinje. Vjeruje se da je njegov izum bio “sretna nezgoda”. Naime, izumljen je šezdesetih godina prošlog stoljeća na delikatesi jedne robne kuće u Charlestonu u Južnoj Karolini.

Kuharu je navodno ispala salata od tune iz ruke ravno na gril sendvič od sira, a ova kombinacija okusa prvo je oduševila njega, a potom i brojne Amerikance koji ga pripremaju kod kuće sve do današnjih dana.

To i ne čudi ako se uzme u obzir da je tuna melt praktično jelo puno bjelančevina koje se sastoji od cjenovno prihvatljivih namirnica, a koje ima sjajan okus.

Tuna melt je dobila novi val štovatelja diljem svijeta zahvaljujući popularnosti seriji Heated Rivalry, a u kojoj ga jedu glavni likovi.

I mi imamo recept - točnije, predlažemo vam verziju za otvoreni sendvič od tune i sira koji se treba zapeći u pećnici, a koji možete složiti za manje od 20 minuta.

Tuna melt - sastojci: 185 g ocijeđene tune iz konzerve

80 g mozzarelle

30 g naribanog cheddara

30 g majoneze

30 g maslaca

2 kriške kruha

2 čajne žličice kapara

1 mladi luk

½ stapke celera

sol i papar po želji Tune melt - priprema: Ocijedite tunu od ulja iz konzerve i pomiješajte je sa sitno nasjeckanim celerom, mladim lukom i kaparama te majonezom. U smjesu dodajte i komadiće mozzarelle. Posolite i popaprite smjesu po ukusu i stavite u hladnjak. Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Pripremite lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje. Kriške kruha premažite maslacem s obje strane te stavite u pećnicu na dvije do tri minute dok ne dobije lijepu zlaćanu boju. Potom izvadite kruh iz pećnice, okrenite ga na drugu stranu, smjesu od tune ravnomjerno premažite preko obje kriške, a po vrhu pospite naribani cheddar. Vratite sendviče u pećnicu na oko pet minuta dok se sir ne rastopi. Poslužite sendviče sa salatom po želji. Dobar tek!

