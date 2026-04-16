Shakshuka je popularno jelo iz sjeverozapadne Afrike koje obuhvaća jaja poširana u začinjenom umaku na bazi rajčice, paprike, luka i češnjaka. Obično se priprema u jednoj većoj tavi za otprilike pola sata, a poslužuje uz hrskavi kruh.
Najbolja shakshuka je ona koja se priprema na tradicionalan način. No ako nemate vremena za dugo zadržavanje nad štednjakom, jelo možete napraviti i u mikrovalnoj pećnici - u šalici.
Shakshuka u šalici - sastojci:
- 200 ml pasate
- 1 veliko jaje
- 1 žlica nasjeckane crvene paprike
- 1 češanj češnjaka
- 1 žlica nasjeckanog svježeg korijandera
- sol i papar po želji
- biljno ulje
Shakshuka u šalici - priprema:
- Iznutra premažite šalicu biljnim uljem. Pomiješajte pasatu, naribani češnjak i sitno nasjeckanu papriku. Začinite sa solju i paprom.
- Ulijte smjesu u veću šalicu. U sredinu smjese razbijte jaje. Vrhom noža lagano probodite žumanjak.
- Pokrite šalicu prozirnom folijom ili poklopcem odgovarajućim za mikrovalnu pećnicu. Stavite šalicu u mikrovalnu pećnicu i termički obrađujte sve zajedno 60 sekundi na maksimalnoj snazi. Potom nastavljajte termički obrađivati jaje u intervalima od 20 sekundi dok se bjelanjak termički ne obradi do kraja i ne stisne.
- Pospite jaje s listićima svježeg korijandera ili peršina i poslužite uz tostirani kruh. Dobar tek!
