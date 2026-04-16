Shakshuka je popularno jelo iz sjeverozapadne Afrike koje obuhvaća jaja poširana u začinjenom umaku na bazi rajčice, paprike, luka i češnjaka. Obično se priprema u jednoj većoj tavi za otprilike pola sata, a poslužuje uz hrskavi kruh.

Najbolja shakshuka je ona koja se priprema na tradicionalan način. No ako nemate vremena za dugo zadržavanje nad štednjakom, jelo možete napraviti i u mikrovalnoj pećnici - u šalici.

Shakshuka u šalici - sastojci: 200 ml pasate

1 veliko jaje

1 žlica nasjeckane crvene paprike

1 češanj češnjaka

1 žlica nasjeckanog svježeg korijandera

sol i papar po želji

biljno ulje Shakshuka u šalici - priprema: Iznutra premažite šalicu biljnim uljem. Pomiješajte pasatu, naribani češnjak i sitno nasjeckanu papriku. Začinite sa solju i paprom. Ulijte smjesu u veću šalicu. U sredinu smjese razbijte jaje. Vrhom noža lagano probodite žumanjak. Pokrite šalicu prozirnom folijom ili poklopcem odgovarajućim za mikrovalnu pećnicu. Stavite šalicu u mikrovalnu pećnicu i termički obrađujte sve zajedno 60 sekundi na maksimalnoj snazi. Potom nastavljajte termički obrađivati jaje u intervalima od 20 sekundi dok se bjelanjak termički ne obradi do kraja i ne stisne. Pospite jaje s listićima svježeg korijandera ili peršina i poslužite uz tostirani kruh. Dobar tek!

