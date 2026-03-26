Galerija 9 9 9 9 Jedan korak od mora i dva od snijega nalazi se Vinodolska općina, destinacija s četiri mjesta koja pričaju priču o povijesti obitelji Frankopan, životu i radu Jurja Julija Klovića, položaju na kojem se miješaju vjetrovi mora i planine, mjestu gdje će vam zamirisati bribirski prisnac, tradicionalni slani kolač koji se vjekovima mijesi i peče u kuhinjama vrijednih domaćica.

"Gotovo da nije bilo prigode u kojoj se, u našem kraju, nije pekao bribirski prisnac. S njime se slavilo rođenje djeteta, ali i ispratilo stare na vječni počinak, dočekivali gosti, ali i uživala obitelj kad bi nedjeljom i blagdanima sjela za stol. Tradicionalno se pripremao za Uskrs, od puno jaja, brašna, kombinacije slanine i sira škripavca. Upravo zbog važnosti bribirski prisnca u našem kraju, svakog uskrsnog ponedjeljka u centru Bribira održava se Festival Bribirskog prisnaca u kojem je ova delicija glavna zvijezda" - kaže direktorica TZ Vinodolska općina Alenka Spoje dodajući kako će se na Uskrsni ponedjeljak 6. travnja ispred Frankopanske kule Turan okupiti brojni proizvođači i zaljubljenici u tradiciju, koji će kušati bribirski prisnac i uživati u odličnom programu.

Posebna atrakcija je i mogućnost osvajanja nagrade - sedmodnevno krstarenje Jadranom Putničke agencije Katarine Line iz Opatije, dok će aktivniji posjetitelji moći sudjelovati u uskrsnoj biciklijadi kroz vinodolske pejzaže. Uz festival, otvoren je i interpretacijski centar u kuli Turan, dio rute Putovima Frankopana, koji otkriva priču o Vinodolskom zakoniku, jednom od najvažnijih pravnih dokumenata srednjovjekovne Europe.

Simbol Vinodola

Priča o bribirski prisncu vraća nas u povijest, kad su vinodolskim krajem vladali Frankopani. To je bilo razdoblje u kojem se živjelo skromno, a kuhinja je bila temeljena na onome što je bilo dostupno. Prema usmenoj predaji koja se i danas prenosi u Bribiru, prisnac je nastao slučajno – kad je na Uskrsni stol s namirnicama skočila mačka, razbacala ih sve a domaćica skupila sve namirnice, složila u posudu i stavila peći. Zbog “prisnih” namirnica (što u lokalnom govoru znači svježe), posebno sira škripavca koji se nalazi u ovom kolaču nastalo je ime bribirski prisnac. Recept se širio Bribirom i cijelim Vinodolom, postupno se usavršavao, a danas ga domaćice poput Katarine Marine, vlasnice Vagabundine kolibe, rade kombinirajući jaja, sir, pancetu i mladi luk. U ovom periodu bribirski se prisnac kombinira s juhom od samoniklog bilja (kopriva, medvjeđi luk), upotpunjuje narescima divljači i kombinacijom ukiseljenih pupoljaka medvjeđeg luka, maslačka, ukiseljenog drenja...

Što posjetiti?

Dolazak u Bribir otvara vrata bogatoj kulturno-povijesnoj i prirodnoj baštini. Za početak, vrijedi se popeti na jedan od vidikovaca projekta Oči Vinodola, poput vidikovca Slipica. Pogledi koji se pružaju - na Velebit, Kvarnerske otoke i Vinodolsku dolinu - daju pravi smisao sloganu “korak od mora, dva od snijega”. Volite li umjetnost i kulturu nemojte propustiti Kuću Klović u Grižanama, posvećenu renesansnom umjetniku i minijaturistu Juraju Juliju Kloviću koji je rođen upravo na ovom mjestu i čija muzejska zbirka krije divnu priču o povijesti ovog kraja, ali njegovom utjecaju na umjetnost ovog kraja.

Za aktivni odmor, tu je Tribaljsko jezero - raj za ribolovce, bicikliste i ljubitelje prirode. Smješteno tek nekoliko kilometara od mora, nudi jedinstven spoj kontinentalnog i primorskog krajolika. Na kraju, povijesni ugođaj najbolje se doživljava u Driveničkom kaštelu, jednom od rijetko sačuvanih frankopanskih utvrda iz 13. stoljeća. Šetnja njegovim zidinama vraća u vrijeme kada su ovim krajem vladali knezovi Frankopani ali i predstavlja mjesto susreta brojnih suvremenih glazbenika tijekom ljeta. Sve zanimljivosti destinacije svakako potražite na službenim stranicama ove destinacije.

Recept za bribirski prisnac možete isprobati prema receptu Kasandre Draganić, blogerice i zaljubljenice u tradicionalne okuse koja svoje recepte objavljuje na blogu Vilicom kroz Hrvatsku.

Ovih 8 jela rade se s kuhanim jajima, jako su fina i idealna su za Uskrs +2