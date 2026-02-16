Rukopis putopisne knjige „Tamo, tamo“ okuplja nekoliko putopisa autorice Staše Aras. Gradovi su europske metropole: Pariz, London, Madrid, Napulj ali i ”malena mjesta srca moga”. Autorica ispisuje razgovor s gradovima, poetizira i razmišlja, povezuje i zaviruje iza kulisa turističkih vodiča, konstantno u dosluhu sa suputnicima, književnim likovima, vlastitim motivima koji je tjeraju “Tamo, tamo”, dalje, dalje.

Urednica Dorta Jagić rekla je da je ovaj rukopis poput muzeja u nastajanju i kako autorica od prostora uzima, ali mu i daje ono što su prethodnici pišući zaboravili. Tekstovi su pogonjeni motorom čuđenja nad urbanističkim čudima, životom koji se vrtloži i vrije, umjetničkim blagom i skrivenim mjestima. Može se čitati poput zapisa s putovanja, dnevnika, eseja ili poezije.

U četvrtak, 26. veljače 2026., u CeKaTe-ovoj Putničkoj klasi Staša Aras odražat će putopisno predavanje "Metropole i malena mjesta srca moga". Predavanje počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan.

Staša Aras u Putničkoj klasi - 2 (Foto: Putnička klasa)

Staša Aras (Stanislava Nikolić Aras) rođena je u Trogiru 1972. Profesorica je hrvatskog jezika. Bavi se književnim moderiranjem i organizacijom književnih susreta (Kalibar, književni festival u Zadru) te je urednica književnog programa u Art radionici Lazareti, u Dubrovniku. Piše kratke priče, eseje te književne kritike i prikaze, a objavljivana je u gotovo svim hrvatskim relevantnim časopisima za književnost. Za kratke priče dobila je nagradu “Vranac” na festivalu Odakle zovem (Podgorica 2015. i 2016.), a ovjenčana je i nagradom “Mate Raos” za najbolju kratku priču. Živi i radi na relaciji Dubrovnik – Zadar.

Urednik i voditelj programa Putničke klase, Ivica Prtenjača, rođen je u Rijeci 1969., ali već četvrt stoljeća živi i radi u Zagrebu. Studirao je kroatistiku, poprilično beskrajno. Objavio je više knjiga poezije i proze, preveden je na desetak jezika, a za svoj rad je i nagrađivan. Uz pisanje bavi se i radiom, autor je i voditelj nekoliko emisija. Sklon je putovanjima, kako tekstualnim tako i onim koji uključuju potrošnju fosilnih goriva.

Program Putnička klasa IP organizira Centar za kulturu Trešnjevka uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

