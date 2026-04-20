Hrskavi tost s kremastim punjenjem i voćem po želji hit je na društvenim mrežama zbog okusa, ali i smiješno jednostavne pripreme. Kombinacija jogurta i jaja, uz dodatak malo meda i začina poput cimeta ili vanilije, pretvara se tijekom pečenja u finu kremu. Na vrh dodajte voće - jagode su klasik, ali jednako dobro funkcioniraju i borovnice, maline ili banane. Pecite u pećnici 10 do 15 minuta, dok se smjesa ne stisne i lagano karamelizira, a kruh ne postane zlatno hrskav.

Ako želite da nadjev ostane na mjestu, lagano pritisnite sredinu kruha žlicom prije nego što dodate smjesu. Tako ćete dobiti malu udubinu koja će držati kremu. Također, nemojte preskočiti zaslađivač ili aromu – kombinacija jogurta i jaja sama po sebi nije dovoljno izražajna, ali uz dodatak meda, cimeta ili čak korice limuna okus će biti sjajan. Za verziju bez mliječnih proizvoda koristite biljni jogurt, a u smjesu možete dodati i žlicu maslaca od kikirikija ili badema za bogatiji okus i dodatne proteine.

Voćni tost - sastojci: 1 dl jogurta

1 jaje

1 žličica meda + za posluživanje

¼ žličice cimeta

1 limunova korica

4 kriške kruha

voće po izboru (jagode narezane na ploške ili šumsko voće) Voćni tost - priprema: Pomiješajte jogurt, jaja, med, cimet i naribanu limunovu koricu pa umiješajte voće. Kruh narežite na deblje kriške i malo udubite sredinu žlicom pa prelijte kremom. Pecite u pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva dok se lijepo ne zapeče, oko 10 do 15 minuta, pa poslužite. Dodatno prelijte medom prema želji.

