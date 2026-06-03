Tražite li jednostavnu ideju za obrok s manje ugljikohidrata, popularni sendvič s “lažim kruhom” mogao bi biti baš ono što tražite. Umjesto peciva koristi se pečeni cheddar sir u kombinaciji s kiselim krastavcima, a nadjev možete prilagoditi vlastitom ukusu. Ideja je vrlo jednostavna: sir se nakon hlađenja stvrdne dovoljno da posluži kao podloga za sendvič.

Kiseli krastavci dodaju hrskavost i osvježavajući okus, a ujedno pomažu da se slojevi bolje povežu tijekom pečenja. Nakon što pripremite "kruh" od sira, možete ga puniti gotovo svim sastojcima koje biste inače stavili u klasični sendvič. Odlično se slaže s purećom šunkom, piletinom, dimljenim lososom, avokadom, rajčicom, svježim krastavcem, zelenom salatom ili tanko narezanim lukom. Ljubitelji bogatijih okusa mogu dodati i hrskavu slaninu, pečene gljive ili omiljeni umak.

Iako je recept nastao kao alternativa kruhu, mnogi ga pripremaju jednostavno zato što je ukusan i ne zahtijeva puno vremena. Za pripremu je potrebno svega nekoliko minuta, a rezultat je zasitan obrok koji možete poslužiti za doručak, ručak ili laganu večeru.

Iako recept ne traži posebnu vještinu niti sastojke, papir za pečenje je neizostavan jer sprječava lijepljenje sira. Također, nemojte preskakati hlađenje jer upravo ono osigurava da "kruh" od sira zadrži oblik i postane dovoljno čvrst za sendvič. Ostatke možete čuvati u hladnjaku do dva dana, u dobro zatvorenoj posudi.

Sendvič od kiselih krastavaca i sira - sastojci 170 g naribanog cheddara

6 tankih ploški kiselih krastavaca Za nadjev po želji: 2 šnite pureće šunke

1 manja rajčica

½ manjeg avokada Sendvič od kiselih krastavaca i sira - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Ploške kiselih krastavaca lagano posušite papirnatim ručnikom kako biste uklonili višak vlage. Taj korak pomoći će da se sir bolje poveže s krastavcima tijekom pečenja. Na lim obložen papirom za pečenje rasporedite polovicu sira u obliku dva pravokutnika ili kruga, ovisno o tome kakav sendvič želite. Na svaki dio posložite po nekoliko ploškica krastavaca pa ih prekrijte preostalim sirom. Pecite 15 do 20 minuta, odnosno dok sir ne poprimi lijepu zlatnu boju. Izvadite iz pećnice i ostavite da se potpuno ohladi. Tek kada se ohladi, sir će se dovoljno stvrdnuti da ga možete koristiti kao zamjenu za kruh. Na jednu polovicu dodajte omiljeni nadjev, prekrijte drugom i poslužite.

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