Društvene mreže svako malo izbace viralne recepte koji puno obećavaju, ali se ne zadrže dugo. Jedna od iznimka su dumpling lazanje kojih se obožavatelji azijske kuhinje ne mogu zasititi. Riječ je o neobičnoj, ali logičnoj kombinaciji: svi omiljeni okusi klasičnih azijskih dumplingsa složeni su u formu koja podsjeća na lazanje. Rezultat? Sočno i iznenađujuće jednostavno jelo. Za razliku od klasičnih dumplingsa, koji zahtijevaju precizno savijanje i zatvaranje tijesta, ova verzija preskače taj korak. Umjesto pojedinačnih dumplingsa, sastojci se slažu u slojevima.

Kako pripremiti dumpling lazanje?

Priprema je zapravo vrlo jednostavna. Klasični nadjev za dumplingse koji sadrži mljeveno meso, češnjak, đumbir, soja umak, sezamovo ulje i začine slaže se između slojeva wonton tijesta koje možete kupiti u većim supermarketima i prodavaonicama azijske hrane.

Listovi tijesta prethodno se kratko umoče u vodu kako bi omekšali, a zatim se slažu u posudu, naizmjenično s nadjevom. Na vrhu se dodaje još jedan sloj tijesta i malo tekućine, nakon čega se jelo kuha na pari. Nakon otprilike 25 minuta jelo je gotovo, a poslužiti ga možete sa dodatnim soja umakom, chili uljem, mladim lukom i sezamom.

Dumpling lazanje - sastojci: 450 g mljevene svinjetine

120 g kineskog kupusa, sitno nasjeckanog

3 mlada luka, tanko narezana

15 g svježeg đumbira, sitno nasjeckanog

2 češnja češnjaka, zgnječena

6 gljiva, sitno nasjeckanih

2,5 g sode bikarbone

30 ml sezamovog ulja

30 ml mirina ili shaoxing vina

30 ml oyster umaka

60 ml soja umaka s manje soli

1 pakiranje wonton tijesta Dumpling lazanje - priprema: Za početak pripremite nadjev za dumplingse. U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu svinjetinu, nasjeckani kupus, mladi luk, đumbir, češnjak, gljive, sodu bikarbonu (ako je koristite), sezamovo ulje, mirin, umak od kamenica i soja umak. Rukama ili vilicom dobro izmiješajte sve sastojke dok se ne povežu u jednoličnu smjesu. Zatim pripremite vatrostalne zdjelice (ramekine) ili šalice. Počnite slagati slojeve tako da na dno stavite žlicu mesne smjese, zatim jedan list wonton tijesta. Nastavite naizmjenično slagati nadjev i tijesto, lagano pritiskajući, dok se posudica gotovo ne napuni. Prije završnog sloja ulijte oko ⅓ šalice vode u svaku posudicu. Na vrh stavite dva lista wonton tijesta kako biste sve zatvorili. Posudice stavite u veliki lonac ili guseni lonac (dutch oven) s vodom koja doseže otprilike do polovice visine posudica te poklopite. Kuhajte na pari oko 20 minuta, dok se svinjetina potpuno ne skuha, a wonton tijesto ne postane mekano i nježno. Pažljivo izvadite iz lonca, prelijte chili uljem, pospite mladim lukom i poslužite toplo, izravno iz posudice.

