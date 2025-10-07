Ove lazanje s piletinom i brokulom rade se u jednoj tavi i odličan su spoj brzog i domaćeg obroka. Kremasti, sirasti umak s češnjakom i porilukom nježno obavija piletinu, brokulu i tjesteninu. Umjesto lazanja možete koristiti i bilo koju drugu tjesteninu, otprilike veličine zalogaja.
Sve se kuha u istoj tavi, a na kraju se i zapeče u pećnici. Jednostavno, sočno i neodoljivo. Nema slojeva i slaganja, a efekt je jednak. Uživajte!
Lazanje s piletinom i brokulom iz jedne tave - sastojci:
Za piletinu
- 2 žlice maslinovog ulja
- 300 g pilećih prsa bez kostiju i kože, narezanih na tanje odreske
- ½ čajne žličice soli
- ¼ čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 60 ml vode
Za lazanje
- 2 žlice maslaca
- 1 mali luk, nasjeckan
- 1 žlica češnjaka, protisnutog
- 1 poriluk, samo bijeli dio, tanko narezan
- 30 g glatkog brašna
- 750 ml pilećeg temeljca (ili 1 kocka + 750 ml vode)
- 375 ml vrhnja za kuhanje
- 1 žlica mješavine talijanskih začina ili timijana
- 90 g cvjetića brokule, grubo nasjeckanih na komade od 1 cm
- 1 čajna žličica soli
- ¼ čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 250 g listova tijesta za lazanje, narezanih na kvadrate od 10 cm
- 50 g svježe naribanog parmezana
- 150 g svježe naribane mozzarelle
- svježi listovi origana ili bosiljka za posluživanje, po želji
Lazanje s piletinom i brokulom iz jedne tave - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva.
- Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi koja može u pećnicu na srednje jakoj vatri. Pospite piletinu solju i paprom s obje strane i pecite 5-6 minuta ili dok ne bude pečena; okrenite je jednom na pola vremena pečenja. Izvadite i ostavite da se ohladi pa je natrgajte na manje komade pomoću dvije vilice.
- Po potrebi deglazirajte tavu s 60 ml vode i sastružite sve što se zalijepilo ili obrišite tavu papirnatim ručnikom. Na srednje jakoj vatri otopite maslac, dodajte luk i češnjak i pržite miješajući 1-2 minute.
- Dodajte poriluk i pržite miješajući 3-4 minute ili dok ne omekša.
- Dodajte brašno, i dalje stalno miješajte, pa za 1 minutu ulijte pileći temeljac i miješajte.
- Dodajte vrhnje, mješavinu talijanskih začina, brokulu, sol i papar. Pustite da zavrije.
- Dodajte listove lazanja i pazite da su dobro namočeni u umak.
- Smanjite vatru, poklopite i kuhajte 6-7 minuta da se lazanje skuhaju.
- Maknite poklopac i nastavite kuhati 4-6 minuta dok listovi lazanja nisu gotovo kuhani, a tekućina se ne reducira u gusti umak.
- Često miješajte kako se tjestenina ne bi zalijepila.
- Dodajte piletinu i parmezan u tavu. Pažljivo promiješajte.
- Maknite s vatre i pospite mozzarellom.
- Prebacite tavu u pećnicu i pecite 3-5 minuta dok se sir ne rastopi.
- Ostavite da odstoji 5 minuta prije posluživanja.
- Poslužite sa svježim listovima origana ili bosiljka.
