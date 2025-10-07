Ove lazanje s piletinom i brokulom rade se u jednoj tavi i odličan su spoj brzog i domaćeg obroka. Kremasti, sirasti umak s češnjakom i porilukom nježno obavija piletinu, brokulu i tjesteninu. Umjesto lazanja možete koristiti i bilo koju drugu tjesteninu, otprilike veličine zalogaja.

Sve se kuha u istoj tavi, a na kraju se i zapeče u pećnici. Jednostavno, sočno i neodoljivo. Nema slojeva i slaganja, a efekt je jednak. Uživajte!

Lazanje s piletinom i brokulom iz jedne tave - sastojci: Za piletinu 2 žlice maslinovog ulja

300 g pilećih prsa bez kostiju i kože, narezanih na tanje odreske

½ čajne žličice soli

¼ čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

60 ml vode Za lazanje 2 žlice maslaca

1 mali luk, nasjeckan

1 žlica češnjaka, protisnutog

1 poriluk, samo bijeli dio, tanko narezan

30 g glatkog brašna

750 ml pilećeg temeljca (ili 1 kocka + 750 ml vode)

375 ml vrhnja za kuhanje

1 žlica mješavine talijanskih začina ili timijana

90 g cvjetića brokule, grubo nasjeckanih na komade od 1 cm

1 čajna žličica soli

¼ čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

250 g listova tijesta za lazanje, narezanih na kvadrate od 10 cm

50 g svježe naribanog parmezana

150 g svježe naribane mozzarelle

svježi listovi origana ili bosiljka za posluživanje, po želji Lazanje s piletinom i brokulom iz jedne tave - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi koja može u pećnicu na srednje jakoj vatri. Pospite piletinu solju i paprom s obje strane i pecite 5-6 minuta ili dok ne bude pečena; okrenite je jednom na pola vremena pečenja. Izvadite i ostavite da se ohladi pa je natrgajte na manje komade pomoću dvije vilice. Po potrebi deglazirajte tavu s 60 ml vode i sastružite sve što se zalijepilo ili obrišite tavu papirnatim ručnikom. Na srednje jakoj vatri otopite maslac, dodajte luk i češnjak i pržite miješajući 1-2 minute. Dodajte poriluk i pržite miješajući 3-4 minute ili dok ne omekša. Dodajte brašno, i dalje stalno miješajte, pa za 1 minutu ulijte pileći temeljac i miješajte. Dodajte vrhnje, mješavinu talijanskih začina, brokulu, sol i papar. Pustite da zavrije. Dodajte listove lazanja i pazite da su dobro namočeni u umak. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte 6-7 minuta da se lazanje skuhaju. Maknite poklopac i nastavite kuhati 4-6 minuta dok listovi lazanja nisu gotovo kuhani, a tekućina se ne reducira u gusti umak. Često miješajte kako se tjestenina ne bi zalijepila. Dodajte piletinu i parmezan u tavu. Pažljivo promiješajte. Maknite s vatre i pospite mozzarellom. Prebacite tavu u pećnicu i pecite 3-5 minuta dok se sir ne rastopi. Ostavite da odstoji 5 minuta prije posluživanja. Poslužite sa svježim listovima origana ili bosiljka.

