Rice-A-Roni ili u slobodnom prijevodu s engleskog jezika rižoroni popularan je američki proizvod koji se sastoji od riže, tjestenine i začina. Da biste ga napravili, potrebno je samo kupljeno pakiranje istresti u nešto zakuhane vode i maslaca te servirati kao prilog mesu i ribi.

U Rice-A-Roniju se obično nađe kombinacija bijele riže i tjestenine poput tankih pšeničnih rezanaca (vermicelli) ili orza. Začinska mješavina obuhvaća pak okuse sira, mljevene junetine, piletine i sličnih okusnih profila.

Gastronomska je to bomba koja obiluje ugljikohidratima, a koja se najčešće servira uz pečena pileća prsa, svinjski kotlet ili juneći odrezak.

Kombinaciju začinjene riže s tjesteninom možete napraviti i sami te servirati svojim ukućanima. U nastavku teksta pronađite recept za domaću verziju rižorona.

Rižoroni: 500 ml pilećeg temeljca

200 g bijele riže dugog zrna

70 g pšeničnih rezanaca vermicelli

30 g maslaca

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice luka u prahu

prstohvat mljevene kurkume

sol po želji

svježi peršin za posluživanje Rižoroni: U velikoj tavi otopite maslac i na njemu kratko prepržite pretrgane rezance vermicelli - pržite ih oko minutu ili dvije dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Potom dodajte bijelu rižu, sol, češnjak u prahu i luk u prahu te nešto kurkume. Sve dobro promiješajte pa postupno ulijevajte pileći temeljac. Kad tekućina zavrije, smanjite vatru na lagano. Pokrijte tavu i kuhajte sve zajedno dok se riža ne omekša i sva tekućina ne upije. Za to će vam biti potrebno oko 20 minuta. Poslužite jelo s nasjeckanim peršinom. Posolite dodatno po potrebi. Dobar tek!

Riža, proteini i povrće: 10 jednostavnih ideja za ručak kada poželite nešto fino i zdravo +2