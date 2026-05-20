Rice-A-Roni ili u slobodnom prijevodu s engleskog jezika rižoroni popularan je američki proizvod koji se sastoji od riže, tjestenine i začina. Da biste ga napravili, potrebno je samo kupljeno pakiranje istresti u nešto zakuhane vode i maslaca te servirati kao prilog mesu i ribi.
U Rice-A-Roniju se obično nađe kombinacija bijele riže i tjestenine poput tankih pšeničnih rezanaca (vermicelli) ili orza. Začinska mješavina obuhvaća pak okuse sira, mljevene junetine, piletine i sličnih okusnih profila.
Gastronomska je to bomba koja obiluje ugljikohidratima, a koja se najčešće servira uz pečena pileća prsa, svinjski kotlet ili juneći odrezak.
Kombinaciju začinjene riže s tjesteninom možete napraviti i sami te servirati svojim ukućanima. U nastavku teksta pronađite recept za domaću verziju rižorona.
Rižoroni:
- 500 ml pilećeg temeljca
- 200 g bijele riže dugog zrna
- 70 g pšeničnih rezanaca vermicelli
- 30 g maslaca
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- ½ čajne žličice luka u prahu
- prstohvat mljevene kurkume
- sol po želji
- svježi peršin za posluživanje
- U velikoj tavi otopite maslac i na njemu kratko prepržite pretrgane rezance vermicelli - pržite ih oko minutu ili dvije dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Potom dodajte bijelu rižu, sol, češnjak u prahu i luk u prahu te nešto kurkume. Sve dobro promiješajte pa postupno ulijevajte pileći temeljac.
- Kad tekućina zavrije, smanjite vatru na lagano. Pokrijte tavu i kuhajte sve zajedno dok se riža ne omekša i sva tekućina ne upije. Za to će vam biti potrebno oko 20 minuta.
- Poslužite jelo s nasjeckanim peršinom. Posolite dodatno po potrebi. Dobar tek!
