Ako tražite brz, ukusan i nesvakidašnji recept za ljetni ručak ili večeru, ova carbonara s grilanim tikvicama mogla bi vam se svidjeti. Hrskave tikvice s roštilja i bogat, kremasti umak od žumanjaka i pecorina stvaraju savršenu kombinaciju okusa.

Bijeli miso daje mu dodatnu dubinu i umami, dok limunova korica i svježi bosiljak donose svježinu koja ovo jelo čini idealnim za tople dane. Iako je inspirirana klasičnom carbonarom, ova verzija potpuno je bez mesa, a okusom nimalo ne zaostaje za originalom. (Naravno, slobodni ste dodati komadiće slanine.) Dobar tek!

Carbonara s grilanim tikvicama i pecorinom - sastojci: 560 g tikvica (2 srednje), narezanih na ploške debljine oko 0,5 cm

2 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja

1 čajna žličica soli, plus za kuhanje tjestenine

340 g tjestenine

6 žumanjaka

1 cijelo jaje

85 g sitno naribanog sira Pecorino Romano, plus za posluživanje

15 g svježeg bosiljka, grubo nasjeckanog

1 žlica maslaca

1 žlica bijelog misa

2 čajne žličice sitno naribane korice neprskanog limuna

svježe mljeveni crni papar Carbonara s grilanim tikvicama i pecorinom - priprema: Zagrijte roštilj ili grill tavu na srednje jakoj vatri. Tikvice pomiješajte s maslinovim uljem i 1 čajnom žličicom soli pa ostavite 5 do 10 minuta da puste vodu. Pecite tikvice na dobro zagrijanom roštilju ili grill tavi oko 5 do 6 minuta sa svake strane. Po potrebi ih pecite u nekoliko tura. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, tako da ostanu al dente. U velikoj zdjeli pjenjačom izmiješajte žumanjke, cijelo jaje, naribani pecorino, bosiljak, maslac, bijeli miso i limunovu koricu. Dodajte obilno svježe mljevenog papra. Ocijedite tjesteninui odmah je zajedno s toplim grilanim tikvicama dodajte u zdjelu s umakom. Miješajte brzo, ali nježno. Podijelite tjesteninu na tanjure, pospite dodatnim naribanim pecorinom i završite s još malo svježe mljevenog crnog papra. Poslužite odmah.

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