Ako tražite brz, ukusan i nesvakidašnji recept za ljetni ručak ili večeru, ova carbonara s grilanim tikvicama mogla bi vam se svidjeti. Hrskave tikvice s roštilja i bogat, kremasti umak od žumanjaka i pecorina stvaraju savršenu kombinaciju okusa.
Bijeli miso daje mu dodatnu dubinu i umami, dok limunova korica i svježi bosiljak donose svježinu koja ovo jelo čini idealnim za tople dane. Iako je inspirirana klasičnom carbonarom, ova verzija potpuno je bez mesa, a okusom nimalo ne zaostaje za originalom. (Naravno, slobodni ste dodati komadiće slanine.) Dobar tek!
Carbonara s grilanim tikvicama i pecorinom - sastojci:
- 560 g tikvica (2 srednje), narezanih na ploške debljine oko 0,5 cm
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja
- 1 čajna žličica soli, plus za kuhanje tjestenine
- 340 g tjestenine
- 6 žumanjaka
- 1 cijelo jaje
- 85 g sitno naribanog sira Pecorino Romano, plus za posluživanje
- 15 g svježeg bosiljka, grubo nasjeckanog
- 1 žlica maslaca
- 1 žlica bijelog misa
- 2 čajne žličice sitno naribane korice neprskanog limuna
- svježe mljeveni crni papar
Carbonara s grilanim tikvicama i pecorinom - priprema:
- Zagrijte roštilj ili grill tavu na srednje jakoj vatri. Tikvice pomiješajte s maslinovim uljem i 1 čajnom žličicom soli pa ostavite 5 do 10 minuta da puste vodu.
- Pecite tikvice na dobro zagrijanom roštilju ili grill tavi oko 5 do 6 minuta sa svake strane. Po potrebi ih pecite u nekoliko tura.
- U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, tako da ostanu al dente.
- U velikoj zdjeli pjenjačom izmiješajte žumanjke, cijelo jaje, naribani pecorino, bosiljak, maslac, bijeli miso i limunovu koricu. Dodajte obilno svježe mljevenog papra.
- Ocijedite tjesteninui odmah je zajedno s toplim grilanim tikvicama dodajte u zdjelu s umakom. Miješajte brzo, ali nježno.
- Podijelite tjesteninu na tanjure, pospite dodatnim naribanim pecorinom i završite s još malo svježe mljevenog crnog papra. Poslužite odmah.
Starac i more: Jedan od najboljih restorana na Pagu koji jednako oduševljava i ribom i mesom +13