Galerija 0 0 0 0 Kada temperatura poraste u termometru, u potrazi smo za jednostavnim, laganim i ukusnim jelima koja ne iziskuju komplicirane sastojke ni dugo stajanje za štednjakom.



Baš zato ovaj tjedan jest ćemo lagane, ali iznimno zasitne salate koje se mogu konzumirati kod kuće, ponijeti na posao ili čak piknik.



Ponedjeljak bez mesa otvaramo s finom proteinskom salatom od kvinoje, slanutka, orašastog voća i pokojega začina. Ovaj tjedan uživat ćemo i u toplo-hladnoj salati od patlidžana, sira i pinjola, ali i u indonezijskom jelu gado gado.



Za ljubitelje mesa tu je salata od kvinoje i piletine, ali i ona od tjestenine i komadića šunke. Kada se zaželite nečega slatkog, pojedite osvježavajuće voće ili salatu od pečenog voća koju vam mi predlažemo ovoga tjedna.

Proteinska salata od kvinoje, slanutka i povrća (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna idealnih kad je vani vruće.

Ponedjeljak, 22. 6. – proteinska salata sa slanutkom

Ova salata od kvinoje, slanutka i povrća idealan je izbor kada vam se ne da dugo stajati za štednjakom. Obiluje bjelančevinama biljnog podrijetla, svježa je, ukusna i može potrajati nekoliko dana u hladnjaku. Štoviše, okus će biti bolji dan nakon što je napravite.

Utorak, 23. 6. – salata od pečenog patlidžana, sira i pinjola

Salata od patlidžana, sira i pinjola idealno je ljetno jelo. Patlidžani se kratko prepeku kako bi im se uklonila gorčina, a potom sljube s fetom, pinjolima i osvježavajućim dresingom te svježim začinskim biljem poput metvice.

Hladna salata od tjestenine, šunke i graška (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 24. 6. – salata od tjestenine i šunke

Hladna salata od kuhane tjestenine još je jedno fino i zasitno jelo koje možete nekoliko dana držati u hladnjaku. Pripremiti je možete, pak, od sastojaka koje imate na raspolaganju kod kuće.

Mi vam predlažemo kombinaciju šunke, sira i graška obogaćenu dresingom na bazi majoneze – koja se sviđa baš svima.

Četvrtak, 25. 6. – gado gado

Gado gado je indonezijsko nacionalno jelo – svojevrsna salata sastavljena od svježeg i kuhanog povrća, kuhanih jaja i prženih komadića tofua ili tempeha, a koje se poslužuje s preljevom na bazi kikirikija.

Ime gado u indonezijskoj se kulturi odnosi na jelo koje se konzumira bez riže. Uistinu, u njemu nema te općeprisutne žitarice. Umjesto toga obično sadrži kuhani krumpir, mahune, klice graha, špinat i slično povrće. Imamo recept!

Petak, 26. 6. – salata s kuhanim krumpirom i tunom

Tuna iz konzerve iznimno je fleksibilna i ukusna namirnica. Sljubiti je možete s različitim izvorima ugljikohidrata – od riže do tjestenine. Mi vam za danas predlažemo finu kombinaciju s kuhanim krumpirom koja se prelijeva toplim temeljcem i koji joj daje nevjerojatnu sočnost. Evo što morate napraviti.

Subota, 27. 6. – pečeno voće sa sladoledom

Voće i sladoled savršeni su par, a pogotovo ako slasno ljetno voće prvo ispečete na roštilju ili gril tavi. Upotrijebiti možete voće koje imate na raspolaganju poput bresaka, marelica, šljiva, trešanja…

Pečene breskve sa sladoledom (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 28. 6. – salata od piletine i povrća

Ako želite ukusno i zasitno jelo koje obiluje bjelančevinama, u salatu dodajte i nešto pečene piletine koju ste kupili već pečenu u trgovini ili vam je ostala od nekog prijašnjeg ručka. Sljubite je s finim sezonskim povrćem, a za dodatnu dozu volumena i zasitnosti dodajte i malo kuhane kvinoje, bulgura ili kus-kusa.

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