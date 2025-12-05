Galerija 27 27 27 27 Na slovenskom otočiću usred smaragdne rijeke Krke, pronaći ćete bajkovit prizor - dvorac na vodi, od Zagreba udaljen tek oko sat vremena vožnje automobilom. I dok mu se približavate u šetnji mostićem i dvorskim parkom s kraja 18. stoljeća možete naslutiti da je riječ o neobičnom mjestu. Zastanete li pod krošnjama crne jele, bijele vrbe i crnih topola te pogledate u rijeku, vidjet ćete i svojevrsnu atrakciju Otočeca - bijele labudove, koji su se ondje nastanili prije 50 godina. U dvorcu Otočec boravila su dva Jamesa Bonda (Roger Moore i Pierce Brosnan), a na zidu s fotografijama slavnih posjetitelja su i Richard Burton, glumac Matthew Perry, princ Albert od Monaca, Josip Broz Tito sa suprugom Jovankom te mnogi drugi.

Povijest dvorca obavijena je tajnom. Prvi put se spominje 1252. godine, a tijekom stoljeća mijenjao je vlasnike i izgled. U početku je stajao na desnoj obali rijeke Krke, no jedan od njegovih kasnijih vlasnika dao je iskopati zemlju kako bi ga voda okružila i sa svih strana čuvao od neprijatelja. Početkom Drugog svjetskog rata Talijani su dvorac prenamijenili u svoju utvrdu, a 1942. godine zapalili su ga partizani i za sobom ostavili ruševinu. Tijekom sljedećih desetljeća dvorac je potpuno obnovljen, a svoja je lica mijenjao sve do danas.

Grad Otočec nije dvorac hladnih interijera. Toplina prostora, ali i ljudi zasigurno su pomogli u tome da se upiše u prestižno društvo hotela i restorana Relais&Châteaux. Članove udruženja povezuje 5 C: courtoisie (uljudnost), charme (šarm), caractère (značaj), calme (spokojnost) i cuisine (vrhunska kuhinja).

Hotel Grad Otočec - 11 (Foto: Hotel Grad Otočec i Ivana Pranjić)

Koračajući kamenim dvorištem osvijetljenim bakljama s pogledom na kulu dobiva se dojam kao da smo ušli u kakav vremeplov. Vitez u baru koji želi dobrodošlicu, lovačka soba s kaminom, masivni namještaj i raskoš na svakom koraku stvaraju ugođaj koji treba doživjeti. Suptilni spoj s modernim udobnostima poput hedonističkog doručka ili opuštanja u hidromasažnoj kadi, čini Grad Otočec omiljenim odredištem za odmor. Poželite li bolje istražiti okolne ljepote i uživati u izvornoj prirodi, dočekat će vas regionalni park Lahinja, kao i jedno od najduljih i najljepših golf igrališta u Sloveniji.

Hotel Grad Otočec - 20 (Foto: Hotel Grad Otočec i Ivana Pranjić)

Večer za pamćenje

Grad Otočec je omiljeno mjesto za događanja raznih fela, a nedavno je ugostio enologe i gurmane kojima su domaćini utvrđenog grada pripremili prekrasnu večeru mahom od slovenskih namirnica u šest slijedova s pomno biranim slovenskim vinima.

"Domaćini Mojca Grill i Matej Jordan priču su započeli pjenušcem u Wine Toweru, ekskluzivnom kružnom prostoru za degustacije u koji stane 15-ak ljudi. Domaine Slapšak Brut Nature penina je proizvedena klasičnom šampanjskom metodom od chardonnayja, crnog pinota i autohtone slovenske sorte žametna črnina. Od potonje je i najstariji trs na svijetu, popularno zvan stara trta, koji više od četiri stoljeća živi u Mariboru, a presađen je i u dvorište Grada Otočeca. Beru grožđe s tog trsa i rade vino. Malu količinu vina koju kupažiraju s drugima i nude kao protokolarnu kapljicu. Nakon toga, u čaše su i na tanjure ipak stizala svježija vina i namirnice. Šest je slijedova za službenu večeru pripremio glavni kuhar Đorđe Piperović, a s primjerenim vinima oplemenio ih je voditelj restorana i sommelier Denis Iskra“, kaže vinski poznavatelj Ivo Kozarčanin za Cork Croatia i dodaje:

"Uzvanike je na stolu dočekao zalogaj od telećeg hrpta sa sirom, ukiseljenim lukom te domaćim kruhom i maslacem s dimljenom soli i maslinovim uljem Lisjak iz slovenskog dijela Istre, a u čaši Sauvignon 2024. vinarije Kozinc. To je vino popratilo i početak prave večere: carpaccio od cikle s moussom od gorgonzole, krekerima od timijana i pečenim pinjolima. Uslijedio je tatarski od tune sa sojinim umakom, prepeličjim jajetom i kikirikijem te Movia Rebulom 2024. s Goriških Brda Aleša Kristančiča. Rižoto s dimljenom pastrvom, pireom od bundeve i prosušenim maslinama zaokružio je Chardonnay 2022. Albiana, a brancina sa žara s preljevom od prosene kaše, povrćem julienne i umakom od maslaca Pinot Griggio Marijana Simčiča, Movijina susjeda s Brda.

Hotel Grad Otočec - 23 (Foto: Hotel Grad Otočec i Ivana Pranjić)

Glavno je jelo bila pačetina s pireom od artičoke, gelom od višnje, umakom od porta i palentom od bohinjskog kukuruza, autohtone sorte. Glavno je vino bio Cabernet sauvignon 2019. vinarije Dolfo Marka Skočaja, još jedne s Goriških Brda. Šećer na kraju bio je mus od bijele čokolade sa sladoledom od komorača i slatkim Šturmovim Renskim rizlingom.

Hotel Grad Otočec - 12 (Foto: Hotel Grad Otočec i Ivana Pranjić)

Posebnost cijele večere u Hotelu Grad Otočec je činjenica da većinu povrća uzgoje sami u Dvorskom vrtu, čija je površina oko hektara. Ostatak pribavljaju iz obližnjih gospodarstva certificiranih za ekološku i integriranu proizvodnju i uzgoj.“

Sve u svemu Grad Otočec se pokazao kao izvrstan domaćin, a poslužit će vam i baza za istraživanje predivne Slovenije, bilo da vas više privlače okusi i mirisi hrane i vina, ili pak prirodne posebnosti tog kraja.

