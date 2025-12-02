Sangrija je popularan španjolski koktel koji obuhvaća crno vino, narezano voće i male količine nekog žestokog pića poput brendija.
Sastojci se pomiješaju i ostave da odstoje u hladnjaku kako bi se okusni profil produbio, a potom serviraju ohlađeni s nešto leda u sparnim ljetnim noćima.
Jeste li znali da ovo piće ima i svoju zimsku verziju? Vruća sangrija je poboljšana verzija klasičnog kuhanog vina, koja predstavlja savršen izbor za prosinačke zabave.
Planirate li skuhati sangriju, najbolje se poslužite suhim voćnim vinom s niskim udjelom tanina poput merlota ili tempranilla.
Vruća sangrija - sastojci:
- 750 ml voćnog crnog vina
- 350 ml jabučnog soka
- 60 ml brandyja
- 60 ml meda
- 4-5 klinčića
- 2 štapića cimeta
- 1 zvjezdasti anis
- 1 jabuka
- 1 naranča
Vruća sangrija - priprema:
- U lonac ulijte jabučni sok i začinite sa klinčićima, cimetom i zvjezdastim anisom. U sok dodajte i naribanu koricu jedne naranče. Kuhajte sve zajedno oko 30 minuta na laganoj temperaturi kako biste aromatizirali sok.
- Uklonite sok sa štednjaka i pustite da se malkice ohladi, pa zatim u njega umiješajte med i brandy. Miješajte dok se med ne otopi do kraja.
- Procijedite sok kroz cjedilo. U čašu za serviranje dodajte nekoliko kriški jabuke i preko nje dodajte trećinu aromatiziranog soka od jabuke. Dopunite čašu s vinom i odmah poslužite. Živjeli!
