Sangrija je popularan španjolski koktel koji obuhvaća crno vino, narezano voće i male količine nekog žestokog pića poput brendija.



Sastojci se pomiješaju i ostave da odstoje u hladnjaku kako bi se okusni profil produbio, a potom serviraju ohlađeni s nešto leda u sparnim ljetnim noćima.



Jeste li znali da ovo piće ima i svoju zimsku verziju? Vruća sangrija je poboljšana verzija klasičnog kuhanog vina, koja predstavlja savršen izbor za prosinačke zabave.



Planirate li skuhati sangriju, najbolje se poslužite suhim voćnim vinom s niskim udjelom tanina poput merlota ili tempranilla.

Vruća sangrija - sastojci: 750 ml voćnog crnog vina

350 ml jabučnog soka

60 ml brandyja

60 ml meda

4-5 klinčića

2 štapića cimeta

1 zvjezdasti anis

1 jabuka

1 naranča Vruća sangrija - priprema: U lonac ulijte jabučni sok i začinite sa klinčićima, cimetom i zvjezdastim anisom. U sok dodajte i naribanu koricu jedne naranče. Kuhajte sve zajedno oko 30 minuta na laganoj temperaturi kako biste aromatizirali sok. Uklonite sok sa štednjaka i pustite da se malkice ohladi, pa zatim u njega umiješajte med i brandy. Miješajte dok se med ne otopi do kraja. Procijedite sok kroz cjedilo. U čašu za serviranje dodajte nekoliko kriški jabuke i preko nje dodajte trećinu aromatiziranog soka od jabuke. Dopunite čašu s vinom i odmah poslužite. Živjeli!

Rizling Raj(n)ski: Festival posvećen velikoj sorti koji je oduševio vinske poznavatelje +7