Miris svježe pripremljene hrane može biti primamljiv dok traje ručak ili večera, no sat vremena kasnije ista aroma često postaje problem. Težak, mastan miris prženja zna se zadržati ne samo u kuhinji, nego se može upiti u tekstil i proširiti po cijelom stanu. Mnogi tada posežu za osvježivačima zraka ili širom otvaraju prozore, ali to često ima samo kratkotrajan učinak. Srećom, stručnjaci za čišćenje kažu da rješenje postoji i da je jednostavnije nego što se čini. A problem se počinje rješavati - i prije nego što zagrijete ulje.

Najvažniji korak u sprječavanju zadržavanja mirisa, naravno, jest pravilna ventilacija za vrijeme samog prženja. Prženjem nastaju sitne čestice masnoće i vlage koje lebde zrakom i talože se na poroznim površinama poput kuhinjskih krpa, zavjesa, tapeciranog namještaja ili čak zidova. Upravo te mikroskopske kapljice uzrok su dugotrajnog neugodnog mirisa.

Prozor i napa nisu dovoljni

Uključena kuhinjska napa, po mogućnosti na najjače, usmjerava protok zraka i uklanja velik dio tih čestica prije nego što se uspiju zadržati u prostoru. Osim što pomaže u borbi protiv mirisa, dobra ventilacija smanjuje i prisutnost štetnih plinova koji nastaju tijekom prženja, čime doprinosi boljoj kvaliteti zraka u domu.

Otvaranje prozora može biti korisno, ali samo ako se stvori stabilan protok zraka koji izbacuje ustajali zrak van. U suprotnom, vanjski zrak može samo raspršiti čestice i produžiti njihovo zadržavanje u prostoru. Zato se napa smatra prvom i najvažnijom linijom obrane.

Trik koji će vas spasiti

Ako je kuhanje završeno, a miris se uvukao u svaki kut, postoji provjereni kućni trik koji ne zahtijeva posebna sredstva. Dovoljno je zakuhati mješavinu vode i bijelog octa u jednakim omjerima i pustiti da para ispuni kuhinju. U ovom slučaju napa se ne uključuje jer je cilj da para kruži prostorom.

Octena kiselina iz bijelog octa kemijski neutralizira spojeve koji uzrokuju tipične mirise pržene hrane. Iako će se kratkotrajno osjetiti intenzivniji miris octa, on nestaje relativno brzo – a s njegovim povlačenjem nestaje i neugodan miris kuhanja.

Dodatno može pomoći pranje ili barem provjetravanje tekstila koji je bio izložen parama, poput kuhinjskih krpa ili stolnjaka, jer upravo tkanine najlakše upijaju mirise.

