Pečenje purice iziskuje mnogo pažnje jer je ovu pticu vrlo lako presušiti u termičkoj obradi. Da se to ne bi dogodilo, korisno je poslužiti se sljedećim trikom.



Puricu stavite u slanu vodu tri do pet dana prije pečenja. Stručnjaci sa sveučilišta u Ohiju u suradnji s gril majstorom Kevinom Kolmanom otkrili su da je upravo to vrijeme idealno da sol uđe u perad, omekša ga, da mu više sočnosti i okusa.



Najteži dio, pak, je odrediti pravi omjer soli u vodi, kao i kako držati puricu u hladnim uvjetima da se ne bi počela kvariti.

Kako omekšati pureće meso?

Najbolje bi bilo očišćenu pticu stavite u veliki lonac, te preliti je vodom dok nije u potpunosti uronjena u nju. Lonac s puricom i vodom stavite na vagu. Izračunajte 2 posto od ukupne težine purice i vode u loncu. To je količina soli koju bi trebali dodati.



Drugim riječima, ako lonac s puricom i vodom ima 20 kilograma, u njega treba staviti 400 grama soli.



Purica treba biti u slanoj vodi dva do četiri dana, a lonac je najbolje staviti u hladnjak ili na neko drugo hladno mjesto.



Nakon dva do četiri dana puricu izvadite iz vode, posušite je papirnatim ručnikom i pustite da se suši još 24 sata u hladnjaku.



Potom je ispecite u pećnici na 150 Celzijevih stupnjeva s prsima okrenutim prema dnu lima za pečenje.

