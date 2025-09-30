Galerija 2 2 2 2 Na imaju okruženom poljima lavande, u bjelovarskom susjedstvu, ovog vikenda dočekat će vas gozba za ljubitelje sarme. U subotu 4. listopada 2025. Romska kuća u Maglenči postaje domaćin prvog Sarma festa. Čeka vas fina hrana, veselo druženje i domaća atmosfera uz prigodan program od 12:00 do 16:00 sati.

Ako je još niste posjetili, Romska kuća je kuća kakvu nećete naći nigdje drugdje u Hrvatskoj - ona objedinjuje ono što je do sad poznato o Romima. Između zalogaja i druženja, ondje možete naučiti da su Romi sastavni dio hrvatske kulturne baštine još od 14. stoljeća.

Danas u svijetu ima 15 milijuna Roma, koji su podijeljeni u 42 romske skupine i govore 42 dijalekta, o čijoj prošlosti više možete doznati na stalnoj, dokumentarno povijesnoj izložbi, kao i razgledavajući predmete koje Romi koriste u svakodnevnom životu.

Svoja vrata javnosti kuća je otvorila prije više od desetljeća, sa željom da se smanje predrasude prema Romima, da se podigne nivo tolerancije, kao i potaknu bolji odnosi između većine i manjine.

Romska kuća od početka je zanimljiva školama, studentima i mladima, a s vremenom je postala i turistička atrakcija. Uskoro je u dvorištu osvanula i multifunkcionalna dvorana za razna okupljanja i manifestacije, koja je ujedno i eko sušionica za ljekovito bilje.

Više o Romskoj kući doznajte ovdje , a u subotu se vidimo na Sarma festu!

