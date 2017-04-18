Galerija 3 3 3 3 U jugozapadnom dijelu Francuske smjestilo se šarmantno malo selo Rocamadour. Svake godine posjeti ga otprilike milijun turista. Zbog čega? Prvo, Rocamadour je važno hodočasničko odredište, i to tako već tisuću godina. Mjesto je nastalo na temeljima marijanskog svetišta, a postalo je popularno po pričama o čudotvornim iscjeljenjima bolesnika. Drugi razlog je sami izgled sela. Prekrasne građevine odaju pomalo dramatičan dojam svojim smještajem na vrhu litice, a svojedobno je proglašen je najomiljenijim selom u Francuskoj. Osim toga, UNESCO ga je uvrstio na popis Svjetske baštine.

No, legenda koja govori o postanku sela nigdje ne spominje ukazanje Bogorodice. Zapravo, govori o drugom svecu. U pećini koja se nalazi na litici, oko 1100. godine, pronađeno je tijelo muškarca, toliko savršeno očuvano da se odmah povjerovalo da se radi o svecu. Legenda kaže da je to bilo tijelo svetog Zakeja. Zakej je bio poreznik kojeg je Isus prigrlio nakon što je ovaj rekao da daje pola svojeg bogatstva siromašnima i potrebitima. Je li pronađeno tijelo uistinu bilo tijelo ovog sveca nikada nije potvrđeno, ali bilo je dovoljan razlog da se na ovom mjestu počinje razvijati maleno selo.

Rocamadour - 1 (Foto: Shutterstock)

Što vidjeti?

Nekoliko je važnih atrakcija koje svakako valja vidjeti, mada je samo selo jedna velika atrakcija za sebe. Ono se naslanja na litice iznad rijeke, a toliko je fotogenično da je to teško opisati. Obzirom da je nastalo na liticama, kroz njega prolazi samo jedna ulica Rue de la Couronnerie, omeđena srednjovjekovnim kućama, od kojih je nekoliko poprilično impresivno. U selo se ulazi kroz nekoliko vrata. Sva vrata su utvrđena kamenim zidinama, a Porte du Figuier i Porte Salmon najljepša su od svih. Rue de la Couronnerie završava stepenicama nazvanim Grand Escalier. Ove stepenice vode do malenog trga na kojem se nalazi 8 religijskih građevina. Stubište se sastoji od ukupno 216 stepenica koje hodočasnici prelaze klečeći.

Na vrhu litice 1105. godine izgrađena je malena kapelica. Ovdje je 1112. godine došao živjeti opat Tulle i on je 1148. godine objavio vijest o prvom čudu. Od tog trenutka pa sve do danas Rocamadour je postao važno hodočasničko odredište. Novcem od hodočasnika financirala se izgradnja velike bazilike Saint Saveur, a kroz godine oko nje su izgrađene i druge vjerske zgrade na relativno malom prostoru. Jedna od tih vjerskih građevina je kapelica Notre Dame u kojoj se nalazi Crna Madona. Uz tu kapelicu nalaze se još kapelica sv. Mihaela i Biskupova palača.

Čudesno zvono

Upravo je Crna Madona bila veliki magnet za sve hodočasnike. Uz kip crne Gospe, kapelica je poznata i po čudotvornom zvonu koje zazvoni svaki put kada se dogodi čudo na moru i spasi se život mornara. Nakon posjeta kapelici nastavite se uspinjati prema vrhu litice gdje se nalazi L'Hospitalet, završno odredište svim hodočasnicima i prekrasno mjesto s kojeg se pruža pogled na cijelu regiju.

Obzirom da samo selo tijekom godine posjeti oko milijun posjetitelja, teško da ćete doći u njega i uživati u miru. Mjesto je uvijek prepuno turista, a najbolje vrijeme za posjetiti ga je u rano jutro kada je nešto mirnije "na liticama"...

