Ovaj se recept temelji na jednostavnoj, ali moćnoj kombinaciji pečenih krumpira i francuske juhe od luka. Zamislite savršeno pečen krumpir: izvana izrazito hrskav, iznutra mekan i pahuljast.
U njegovu toplu unutrašnjost slijeva se bogati umak od sporo karameliziranog luka, obogaćen timijanom, češnjakom i temeljcem. A za kraj - obilni sloj rastopljenog Gruyèrea koji se u pećnici pretvara u zlatnu, koricu kojoj je nemoguće odoljeti.
Ovaj recept dokazuje da su najjednostavniji sastojci često dovoljni za spektakularan rezultat. Jer, uz krumpir i luk, treba vam tek malo začina i nešto strpljenja za koje ćete biti raskošno nagrađeni.
Kumpir s francuskom juhom od luka - sastojci:
- 4 srednja krumpira za pečenje
- 1 veliki žuti luk
- ½ vezice svježeg timijana, plus za posluživanje
- 1 češanj češnjaka
- 60 g sira Gruyère
- 4 žlice maslaca, podijeljeno
- 1/2 čajne žličice soli, plus još za krumpir
- 1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra, plus za krumpir
- 1 žlica brašna
- 240 ml goveđeg temeljca
- 1/2 čajne žličice balzamičnog octa
Kumpir s francuskom juhom od luka - priprema:
- Postavite jednu rešetku na sredinu pećnice, a drugu na razinu iznad.
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Operite krumpire, a zatim u svaki krumpir urežite križ dubok oko pola centimetra, a dug oko centimetar i pol. Stavite krumpire prerezanom stranom prema gore direktno na srednju rešetku pećnice. Pecite dok ne postanu vrlo hrskavi, oko 2 sata.
- Kada krumpiru preostane oko 30 minuta, prepolovite i tanko narežite luk. Odvojite 1 žlicu listova timijana i nasjeckajte 1 češanj češnjaka. Krupno naribajte 60 g sira Gruyère.
- U tavi od lijevanog željeza promjera 30 cm na srednje jakoj vatri otopite 2 žlice maslaca. Dodajte luk, timijan, pola čajne žličice soli i pola čajen žličice papra. Pirjajte, često miješajući, dok se luk ne reducira za više od pola, ne postane vrlo mekan i taman, 25 do 30 minuta.
- Dodajte češnjak i 1 žlicu brašna i miješajte dok ne počne smeđiti, oko 1 minutu. Dodajte 1 šalicu goveđeg temeljca i sastružite sve komadiće s dna tave. Pojačajte vatru na srednju i zakuhajte. Kuhajte dok se umak ne zgusne, oko 3 minute.
- Maknite tavu s vatre. Dodajte 1/2 čajne žličic octa i promiješajte. Kušajte i začinite s još soli i crnog papra po potrebi.
- Pažljivo izvadite krumpir iz pećnice hvataljkama i stavite ga na lim za pečenje. Pažljivo zarežite dublje rezove koje ste prvobitno napravili.
- Vratite krumpire na donju rešetku pećnice i pecite još 10 minuta. Izvadite ih iz pećnice. Gurnite dva suprotna kraja svakog krumpira jedan prema drugome kako bi se otvorili. Preostale 2 žlice neslanog maslaca narežite na 4 dijela i ugurajte po jedan komad u svaki krumpir te ih posolite i popaprite.
- Ravnomjerno rasporedite smjesu luka u krumpire i ravnomjerno pospite sirom.
- Prebacite lim za pečenje na gornju rešetku i pecite dok se sir ne otopi, 3 do 4 minute. Po želji ukrasite s još svježih listova timijana.
