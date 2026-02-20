Ovaj se recept temelji na jednostavnoj, ali moćnoj kombinaciji pečenih krumpira i francuske juhe od luka. Zamislite savršeno pečen krumpir: izvana izrazito hrskav, iznutra mekan i pahuljast.

U njegovu toplu unutrašnjost slijeva se bogati umak od sporo karameliziranog luka, obogaćen timijanom, češnjakom i temeljcem. A za kraj - obilni sloj rastopljenog Gruyèrea koji se u pećnici pretvara u zlatnu, koricu kojoj je nemoguće odoljeti.

Ovaj recept dokazuje da su najjednostavniji sastojci često dovoljni za spektakularan rezultat. Jer, uz krumpir i luk, treba vam tek malo začina i nešto strpljenja za koje ćete biti raskošno nagrađeni.

Kumpir s francuskom juhom od luka - sastojci: 4 srednja krumpira za pečenje

1 veliki žuti luk

½ vezice svježeg timijana, plus za posluživanje

1 češanj češnjaka

60 g sira Gruyère

4 žlice maslaca, podijeljeno

1/2 čajne žličice soli, plus još za krumpir

1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra, plus za krumpir

1 žlica brašna

240 ml goveđeg temeljca

1/2 čajne žličice balzamičnog octa Kumpir s francuskom juhom od luka - priprema: Postavite jednu rešetku na sredinu pećnice, a drugu na razinu iznad. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Operite krumpire, a zatim u svaki krumpir urežite križ dubok oko pola centimetra, a dug oko centimetar i pol. Stavite krumpire prerezanom stranom prema gore direktno na srednju rešetku pećnice. Pecite dok ne postanu vrlo hrskavi, oko 2 sata. Kada krumpiru preostane oko 30 minuta, prepolovite i tanko narežite luk. Odvojite 1 žlicu listova timijana i nasjeckajte 1 češanj češnjaka. Krupno naribajte 60 g sira Gruyère. U tavi od lijevanog željeza promjera 30 cm na srednje jakoj vatri otopite 2 žlice maslaca. Dodajte luk, timijan, pola čajne žličice soli i pola čajen žličice papra. Pirjajte, često miješajući, dok se luk ne reducira za više od pola, ne postane vrlo mekan i taman, 25 do 30 minuta. Dodajte češnjak i 1 žlicu brašna i miješajte dok ne počne smeđiti, oko 1 minutu. Dodajte 1 šalicu goveđeg temeljca i sastružite sve komadiće s dna tave. Pojačajte vatru na srednju i zakuhajte. Kuhajte dok se umak ne zgusne, oko 3 minute. Maknite tavu s vatre. Dodajte 1/2 čajne žličic octa i promiješajte. Kušajte i začinite s još soli i crnog papra po potrebi. Pažljivo izvadite krumpir iz pećnice hvataljkama i stavite ga na lim za pečenje. Pažljivo zarežite dublje rezove koje ste prvobitno napravili. Vratite krumpire na donju rešetku pećnice i pecite još 10 minuta. Izvadite ih iz pećnice. Gurnite dva suprotna kraja svakog krumpira jedan prema drugome kako bi se otvorili. Preostale 2 žlice neslanog maslaca narežite na 4 dijela i ugurajte po jedan komad u svaki krumpir te ih posolite i popaprite. Ravnomjerno rasporedite smjesu luka u krumpire i ravnomjerno pospite sirom. Prebacite lim za pečenje na gornju rešetku i pecite dok se sir ne otopi, 3 do 4 minute. Po želji ukrasite s još svježih listova timijana.

