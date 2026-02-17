Umjesto da stojite uz štednjak dok mast prska na sve strane, slaninu možete ispeći bez nereda i bez intenzivnih mirisa u kuhinji – u pećnici. Ovaj način nije samo uredniji, nego vam i daje vremena da paralelno radite nešto drugo, a rezultat je o-dli-čan!

Tajna je u tome da slaninu stavite u hladnu pećnicu. Dok se pećnica postupno zagrijava do 220 stupnjeva Celzijusa, slanina se polako peče i ravnomjerno otpušta masnoću. Upravo taj postupni prijelaz iz hladnog u vruće omogućuje da trakice slanine postanu lijepo, ravnomjerno zapečene i savršeno hrskave.

Za pripremu će vam trebati oko pet minuta, dok samo pečenje traje približno 14 do 15 minuta. Nakon toga preporučuje se ostaviti slaninu da odstoji još pet minuta kako bi postala dodatno hrskava. Ukupno vrijeme pripreme tako iznosi oko 25 minuta.

Prije pečenja veliki lim za pečenje obložite alu-folijom, tako da ga sasvim prekrije. Trakice slanine rasporedite po limu s razmakom, da se ne preklapaju i u jednom sloju. Lim zatim stavite u hladnu pećnicu, uključite je na 220 stupnjeva i postavite rtajmer na 14 minuta.

Kada je slanina pečena, izvadite je iz pećnice i prebacite na tanjur obložen papirnatim ručnikom koji će upiti višak masnoće. Ostavite je nekoliko minuta da se ohladi i postane još hrskavija. Ako volite jače pečenu slaninu, vrijeme pečenja možete produžiti za minutu ili dvije.

