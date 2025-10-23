Špageti ala carbonara su popularno talijansko jelo koje spaja tjesteninu s kremastim umakom na bazi jaja, sira pecorino i guancialea.



Pizza carbonara posudila je sastojke od te tjestenine i napravila neodoljivo slanu, sirastu i zavodljivu inačicu u kojoj će uživati sve generacije.



Ovo nije jelo koje želite jesti kada želite impresionirati nekoga. S obzirom na to da se jaja peku (na oko) u sredini pizze, uprljat ćete se dok ćete je jesti. Ali imajte na umu da je svaki zalogaj vrijedan nereda.



Tijesto za pizzu možete samostalno napraviti , ali ako želite brzinski obrok, upotrijebite već gotovo tijesto iz trgovine. Ako nemate guancialea, umjesto njega upotrijebite nešto špeka.

Pizza carbonara - sastojci: 250 g tijesta za pizzu

100 g mozzarelle

25 g naribanog sira pecorino

3 deblje kriške guancialea

1-2 jaja

sol i papar po želji Pizza carbonara - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva. Lim za pečenje pizze dobro namastite i stavite sa strane. Nasjeckajte guanciale na manje komade i pržite ga na tavi oko pet do sedam minuta, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Dok se slanina prži, oblikujte tijesto za pizzu na pobrašnjenoj podlozi u krug promjera 25 do 30 centimetara. Prebacite tijesto na pripremljeni lim za pečenje. Na tijesto ravnomjerno rasporedite mozzarellu i pecorino te komadiće pržene slanine pa stavite u zagrijanu pećnicu oko 10 do 15 minuta dok se tijesto ne ispeče, a sir rastopi. Izvadite pizzu iz pećnice, na sredinu razbijte jedno ili dva jaja i vratite sve zajedno u pećnicu na još nekoliko minuta, dok se bjelanjak termički ne obradi do kraja, a žumanjak ostane mekan. Posolite i popaprite jaja pa ih razrežite i pustite da se razliju po pizzi. Dobar tek!

