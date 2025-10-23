Špageti ala carbonara su popularno talijansko jelo koje spaja tjesteninu s kremastim umakom na bazi jaja, sira pecorino i guancialea.
Pizza carbonara posudila je sastojke od te tjestenine i napravila neodoljivo slanu, sirastu i zavodljivu inačicu u kojoj će uživati sve generacije.
Ovo nije jelo koje želite jesti kada želite impresionirati nekoga. S obzirom na to da se jaja peku (na oko) u sredini pizze, uprljat ćete se dok ćete je jesti. Ali imajte na umu da je svaki zalogaj vrijedan nereda.
Tijesto za pizzu možete samostalno napraviti, ali ako želite brzinski obrok, upotrijebite već gotovo tijesto iz trgovine. Ako nemate guancialea, umjesto njega upotrijebite nešto špeka.
Pizza carbonara - sastojci:
- 250 g tijesta za pizzu
- 100 g mozzarelle
- 25 g naribanog sira pecorino
- 3 deblje kriške guancialea
- 1-2 jaja
- sol i papar po želji
Pizza carbonara - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva. Lim za pečenje pizze dobro namastite i stavite sa strane.
- Nasjeckajte guanciale na manje komade i pržite ga na tavi oko pet do sedam minuta, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.
- Dok se slanina prži, oblikujte tijesto za pizzu na pobrašnjenoj podlozi u krug promjera 25 do 30 centimetara. Prebacite tijesto na pripremljeni lim za pečenje.
- Na tijesto ravnomjerno rasporedite mozzarellu i pecorino te komadiće pržene slanine pa stavite u zagrijanu pećnicu oko 10 do 15 minuta dok se tijesto ne ispeče, a sir rastopi.
- Izvadite pizzu iz pećnice, na sredinu razbijte jedno ili dva jaja i vratite sve zajedno u pećnicu na još nekoliko minuta, dok se bjelanjak termički ne obradi do kraja, a žumanjak ostane mekan.
- Posolite i popaprite jaja pa ih razrežite i pustite da se razliju po pizzi. Dobar tek!
