Galerija 3 3 3 3 Usred netaknute prirode nacionalnog parka Altındere, na strmoj litici Pontskih Alpa u regiji Trabzon, nalazi se jedno od najveličanstvenijih svetih mjesta Turske. Manastir Sümela, na visini od oko 1200 metara, doslovno visi nad provalijom...

Legenda kaže da su dva grčka redovnika – jedan iz Istanbula, drugi iz Atene – istovremeno sanjali ikonu Bogorodice koja im je rekla da joj "sagrade kuću" na planini iznad Trabzona. Vođeni tim snom, pronašli su špilju s čudotvornom ikonom, za koju se vjeruje da ju je naslikao sam apostol Luka. Na tom su mjestu njih dvojica ostali do kraja života, a s vremenom je tamo izgrađen manastir Sümela.

Ime "Sümela" potječe od grčke riječi za „crnu planinu“ – „melas oros“, a kroz stoljeća, ovo sveto mjesto bilo je duhovno i kulturno središte pravoslavlja u regiji. Manastir je osnovan u 4. stoljeću, a svoju današnju monumentalnost dobio je uglavnom tijekom bizantske i osmanske ere, osobito za vrijeme dinastije Komnen.

Iako najstariji dijelovi datiraju još iz doba cara Anastasija i Justinijana, značajnija gradnja započela je u 13. stoljeću. U 15. stoljeću, nakon što je Trabzon pao pod vlast sultana Mehmeda Osvajača, samostan ostaje netaknut zahvaljujući sultanovom ediktu o zaštiti vjerskih objekata. Njegov sin, sultan Selim I, dodatno ga obnavlja i oprema vrijednim knjigama i zlatnim ukrasima.

Ono što Sümelu čini jedinstvenom njezina je impresivna arhitektura – čitav je kompleks prilagođen je litici, u koju je dijelom i uklesan. Glavna crkva nalazi se u špilji, a oko nje su raspoređeni brojni objekti: kapelice, ćelije, biblioteka, kuhinje i akvadukt.

Unutrašnjost i vanjski zidovi crkve bogato su oslikani freskama koje prikazuju prizore iz života Isusa te Djevice Marije i iz biblijskih priča – od stvaranja Adama i Eve, do Isusovih čuda i uskrsnuća. Nažalost, mnoge su freske oštećene i to ne samo vremenom. Naime, na prikazima svetaca uglavnom nedostaju oči. Narod je vjerovao da one imaju čuditvorne moći, pa su ih skidali sa stjenki i boju prokuhavali i pili – nadajući se čudu.

Manastir je početkom 20. stoljeća napušten, a 2015. godine, zbog opasnosti od odrona, potpuno je zatvoren za javnost. Temeljita obnova trajala je gotovo pet godina, a danas je ponovno otvoren i za hodočasnike i za turiste. Iako je tijekom čitave godine vrlo posjećen, najveća je gužva 15. kolovoza, na blagdan Uznesenja Djevice Marije, kada se u samostanu služi liturgija koja okuplja pravoslavne vjernike iz cijelog svijeta.

Do samostana se može doći organiziranim prijevozom iz podnožja planine (cijena oko 3 eura), a zadnji dio puta vodi kroz očaravajuću i strmu šumsku stazu dugu oko 500 metara. Uspon je zahtjevan, ali nagrada je pogled koji oduzima dah. Na tom putu nalazi se i mala crkva svete Varvare, u kojoj su se, prema predaji, monasi skrivali tijekom obnove samostana.

Bez obzira na gužvu, unutar samostana vlada tišina. Posjetitelji svih vjeroispovijesti i svih nacionalnosti dijele isti osjećaj poštovanja prema ovom svetom mjestu. Svaki kutak kompleksa priča svoju priču – freske, hodnici, uske stube i prozori u stijeni. Crkva u špilji krije najvrijednije freske koje su – i bez očiju – impresivne.

Danas je Sümela dio privremene UNESCO-ove liste svjetske baštine i nezaobilazna destinacija na karti kulturnog turizma Turske. Dio je Nacionalnog parka Altındere, pa osim duhovne dimenzije, posjetitelji mogu uživati i u spektakularnoj prirodi. Sümelu možete posjetiti od travnja do listopada, a cijena ulaznice iznosi 20 eura.

