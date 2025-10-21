Galerija 8 8 8 8 "U podnožju brda iznad Visokog, u mjestu Lužnica, smjestio se jedinstveni pejzažni kompleks nazvan Zvjezdana noć, prostor gdje umjetnost, priroda i mir stvaraju savršenu cjelinu. Inspiriran slavnim djelom Vincenta van Gogha, ovaj projekt prostire se na više od 70 hektara pažljivo oblikovanog zemljišta, pretvorenog u živi mozaik boja, oblika i mirisa“, kaže Boris Trogrančić , fotograf koji neumorno otkriva ljepote Bosne i Hercegovine svojim objektivom i dodaje:

"Lavandina polja u različitim nijansama ljubičaste prate vijugave staze koje podsjećaju na vrtloge sa slavne slike, a njihovu ritmičnost dopunjuju ogledala dvanaest jezera i blagi brežuljci koji se gube u daljini. Šetnja kroz kompleks djeluje poput putovanja kroz snove, miris lavande, šum lišća i tišina koju prekida samo povjetarac čine da zaboravite na vrijeme. Na svakom koraku osjeća se pažljivo oblikovan sklad između prirodnog i umjetničkog, između stvarnosti i nadahnuća. Poseban utisak ostavlja činjenica da je cijeli krajolik osmišljen kao svojevrsna živa slika, pejzaž koji se stalno mijenja, raste i razvija, baš kao i emocije onih koji ga posjete.

Zvjezdana noć - 8 (Foto: Boris Trogrančić)

Kao fotograf, ovaj prizor doživljavam kao rijetku priliku da objektivom uhvatim mir koji se ne može inscenirati, samo osjetiti. Svjetlo koje se lomi na površini jezera, zlatni tonovi predvečerja i beskrajni redovi lavande pretvaraju kadar u sliku koja diše. U takvim trenucima shvatim da pejzaž ponekad govori više od riječi, a kamera postaje samo sredstvo da taj trenutak sačuvaš.

Dok sunce polako tone iza obronaka, cijeli krajolik poprima zlatno-plavu nijansu, kao da Van Gogh još uvijek negdje u pozadini dodaje posljednje poteze kistom. Zvjezdana noć kod Visokog nije samo mjesto, to je doživljaj, spoj čovjeka i prirode, trenutak u kojem shvatite koliko boje, svjetlo i mir mogu biti savršeno usklađeni.

Zvjezdana noć - 3 (Foto: Boris Trogrančić)

Savršeno za bijeg od svakodnevnice, ali i za sve one koji žele kroz fotografiju ili pogled uhvatiti ono neuhvatljivo, tišinu, prostor i osjećaj da ste, makar na trenutak, dio nečeg većeg.“

