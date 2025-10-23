Galerija 15 15 15 15 Krenete li preko užurbane Ilice i šušura na Dolcu do Opatovine, na broju 16 će vas dočekati - mir. Otvorili smo vrata i kao da smo kroz stari ormar zakoračili u svijet gdje vrijeme drukčije, polakše i mirnije teče; na onaj neki dobar način. Interijer bi vas mogao prevariti da ste u Zemlji Izlazećeg Sunca, a i kad biste pitali vlasnike restorana, vjerojatno bi vam ispričali da je arhitektu feng shui i bio misao vodilja prilikom uređenja prostora u kojem drvo grije poput zagrljaja.

Japanski restoran Asuka nije od jučer na Opatovini. Vlasnici nekadašnjeg Potepuha (današi Harat's) otvorili su ga prije koju godinu, ali i dalje s jednakim žarom pristupaju gostima, hrani i detaljima.

Prije nego što uronite u šarenilo jelovnika , pijuckati možete blagi liker od listova zelenog čaja koji otvara apetit. Iz čajnika se u šaličice toče čajevi iz Kuće zelenog čaja - kao što je primjerice Japansko blago s različitim vrstama zelenog čaja (sencha, bancha, kukicha, geinmacha, gyokuro) te komadićima jagode i crvenog ribiza koji stvaraju predivan oblak arome. Uz hranu lijepo ide i Asia Cuvée, blend živahne svježine.

Asuka - 11 (Foto: Nika Borovac)

Pustite li se u ruke domaćina preporučit će vam tamagoyaki, nježni japanski omlet sa slojevima tanjima od palačinki koji ime duguje četvrtastoj tavi u kojoj se priprema. Tamagoyaki je slatkastog okusa, a poslužuje se doručak, prilog, ali i nerijetko kao sastojak za sushi rolice. Na jelovniku u Asuki su i sočne, tople i pune okusa – polpete od lososa kojima lijepo stoji pucketava ikra od ribe poletuše, idealne za sve one kojima sirove kombinacije nisu prvi izbor. Zalogaj po zalogaj, tepali smo im da su najuzbudljiviji "faširanci" koje smo probali.

Tuna tataki (Foto: Nika Borovac)

A koliko je uzbudljiva japanska hrana potvrđuju i edamame, mahune u kojima se kriju mlada zrna soje. U Asuki ih imaju u pikantnoj varijanti s ljepljivim ljutkastim umakom. Pitate li se kako ih jesti – uhvatite ih štapićima, obližite umak i zubima izvucite zrnca – jednom kad krenete teško je stati. Jako zabavno, a i zarazno.

Edamame (Foto: Nika Borovac)

Na novom jelovniku je i njegovo veličanstvo - ramen od ribljeg temeljca s miso pastom. Ovaj klasik posveta je različitim teksturama, a okusi ne divljaju; u zdjelu, koja je blaga prema nepcu, možete uroniti i žlicom i štapićima pa istraživati školski skuhana jaja, alge, rezance i druge divote.

Jedan od specijaliteta idealnih za upoznavanje japanske kuhinje je tuna tataki – tuna koja na tren osjeti vatru, samo da se izvana ispeče, a iznutra ostane sirova pa se potom reže na ploške. Slast joj daju i rub od crnog sezama i osvježavajući umak. Ne naginjete li pak crvenkastim i roskastim tonovima ribe i mesa, odabrati možete japanski roštilj – yakitori. Radi se o ražnjićima koji se tradicionalno premazuju slatkastim umakom, kao što je tare. Mi smo se jednoglasno složili da nam je pileći yakitori za štapić bolji nego svinjeći, ali vi odlučite po svojem guštu.

Ramen (Foto: Nika Borovac)

Doći u Asuku i preskočiti sushi je poput one dobre stare izreke o Rimu i papi, a nas je oduševio nigiri od brancina – savršeno pripremljena riža i komad kvalitetne ribe ponekad su sasvim dovoljni za sreću. Ako pak više naginjete fešti različitih sastojaka i tekstura, slobodno uronite u svijet rolica i zakomplicirajte rižu kremastim sirom, kavijarom, ikrom, omletom, dimljenom jeguljom, jakobovim kapicama, kozicama, pastrvama… neće vam biti dosadno.

Mochi (Foto: Nika Borovac)

Ako još niste, između zalogaja možete naučiti i što je gunkan. Radi se o kuglici riže omotanoj trakicom morske alge koja služi kao mali čamac za meke – ili pomalo nespretne nadjeve poput kavijara, plodova mora i salata, koji bi se raspali na klasičnom nigiriju ili unutar rolica. Ostane li vam mjesta za kraj, nemojte propustiti mochi sladoled. Nismo se mogli odlučiti je li nam bolja malina ili pak yuzu, ali smo zaključili da citrusni yuzu baš lijepo podigne tortu od maka, umjesto kreme. Ponovilo se!

Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne +5