Ovo nije kuća iz kamenog doba. Nije „ispala" iz Bedrocka iz crtića Kremenko, iako tako izgleda na prvi pogled. Neobična nekretnina izgrađena je još 1999. godine, a sastoji se od tri međusobno povezana kupolasta dijela – jedne kupole promjera 15 metara i dvije manje promjera 12 metara.



Nosi ime Vista Dhome, obuhvaća 418 četvorna metra, a nalazi se u Yucaipi u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Smještena je u podnožju San Bernardino planine i okružena nevjerojatnim prirodnim krajolikom. Štoviše, zbog njezine stjenovite fasada čini se kao da je uklesana u stijenu.

Pogled iz bazena je fantastičan (Foto: Profimedia)

U dvorištu kuće naći ćete bazen koji također izgleda kao da je isklesan u stijeni. Pravo je zadovoljstvo uživati u bazenu ili u hidromasažnoj kadi postavljenoj na povišenoj terasi i uživati u prekrasnom pogledu na planine.

U sklopu prostranog imanja nalazi se i mala špilja koja dodatno doprinosi kamenom ugođaju ove kalifornijske oaze za odmor.



Unatoč prapovijesnom izgledu Vista Dhoma, unutrašnjost kuće je iznimno moderna. Krasi je mnogo prirodne svjetlosti, a zaobljeni zidovi i stropovi odišu futurističkim štihom.

Moderno uređena unutrašnjost ove neobične kuće (Foto: Profimedia)

Ovdje ćete pronaći tri spavaće sobe i četiri kupaonice te veliki dnevni boravak. Tu je i kuhinja s velikim otokom, granitnim radnim plohama i mnoštvo mjesta za pohranu, a koja je opremljena vrhunskim aparatima.

Kamena kuća Vista Dhome nedavno se našla na tržištu, te se prodaje za dva milijuna dolara, odnosno za oko 1,7 milijuna eura. Što sve nudi ova kamena nekretnina, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

