Galerija 17 17 17 17 Skrivena u srcu netaknute velebitske prirode, planinska kuća Velebit Mountain Chalet Stars Peak pravi je raj za sve ljubitelje autentične planinske atmosfere i divljine. Smještena u malom zaseoku Bačić Duliba, ova kuća nudi savršen spoj moderne udobnosti i netaknute prirode dok na nju sa svojih 1304 metara gleda impozantni Bačić kuk.

Bačić kuk najviši je i najistaknutiji vrh Dabarskih kukova – skupine strmih i kamenitih stijena koje se poput golemog zida u smjeru sjeverozapad-jugoistok pružaju prema Baškim Oštarijama. Sa stijena Bačić kuka pruža se čudesan pogled na duboke zelene šumske udoline poznate kao dabri i dulibe, ali pogled iz dulibe na vrh – u kojem možete uživati iz dvorišta ove planinske ljepotice - nije ništa manje impresivan.

Jedan od najljepših dijelova Velebita

Do kuće se dolazi slikovitom starom dabarskom cestom, makadamskom trasom dugom dvadesetak kilometara koja spaja naselja Sušanj i Štirovaču. Ova cesta vodi kroz jedan od najljepših i najzanimljivijih dijelova Velebita, okružena netaknutim šumama i travnatim dolcima koji pričaju priče o drevnoj velebitskoj divljini. Do kuće, naravno, možete stići i brojnim planinarskim stazama.

Kuća Stars Peak izvana je klasična planinska koliba, a iznutra će vas iznenaditi njezino moderno uređenje, toplina i stil. Nedavno renovirana i uređena s puno ukusa, svojim gostima nudi vrhunsku udobnost u skladnom spoju s Velebitom. Sastoji se od jedne udobne spavaće sobe, potpuno opremljene kuhinje s hladnjakom i pećnicom, prostranog dnevnog boravka te kupaonice.

Za uživanje na otvorenom tu je velika terasa, vanjski kamin i oprema za roštilj, savršeni za druženja pod zvjezdanim nebom u tišini velebitske divljine. Pomalo nespojivo s prethodno rečenim, gostima je na raspolaganju i besplatno privatno parkiralište te besplatan WiFi.

Lokacija je idealna za sve željne planine, planinarenja i prirodnih ljepota Parku prirode Velebit. Velebit Mountain Chalet Stars Peak malena je oaza u kojoj se sreću mir i divljnina, moć Velebita i toplo gostoprimstvo njegovih ljudi. Sve detalje ponude i cijene možete saznati na stranici booking.com.

