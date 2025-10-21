Galerija 0 0 0 0 U središnjem dijelu Srbije, točnije u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, nalazi se planinski lanac Kopaonik, koji je zbog svojih prirodnih ljepota proglašen nacionalnim parkom. Najviša točka parka je Pančićev vrh s 2017 metara koji mami brojne planinare. Zimi je Kopaonik pravi snježni raj pa su brojne staze pune skijaša iz Srbije, ali i okolnih zemalja.

Priroda Kopaonika oduševljava tijekom cijele godine, a odlična baza za vas bi mogla biti Vila Pavlovic koja ušuškana u šumu nudi sve što je potrebno za miran odmor, ali i avanturu na stazama Kopaonika. Ova drvena planinska kuća od 100 četvornih metara ima tri spavaće sobe, prostrani dnevni boravak i veliku terasu s pogledom na planinske vrhove. Gostima su na raspolaganju kuhinja, kamin, besplatan WiFi i parking, dok ljubitelji zimskih sportova mogu koristiti i prostor za odlaganje skijaške opreme.

Vila Pavlovic - 2 (Foto: Booking.com)

Posjetitelji, u svojim komentarima na Bookingu, ističu udobnost kuće u kojoj dominiraju drvo i toplina kamina. Vila je pogodna za obitelji i grupe do šest osoba, a dozvoljeni su i kućni ljubimci. Posebno hvale dobre krevete i gostoprimstvo domaćina koji izlazi u susret svim potrebama.

Lokacija je idealna za skijaše – najbliže staze nalaze se na dohvat ruke, ali put do same vile zimi može biti izazovan zbog snijega i leda, pa se preporučuje dodatan oprez i zimska oprema za automobile.

Za sve one koji žele pobjeći od gradske vreve i uživati u čarolijama prirode, Vila Pavlovic je sjajno utočište na planini. Više detalja i informacije o cijenama noćenja doznajte na Bookingu.

