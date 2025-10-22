HPD "Mosor" ove godine raspisuje 25. natječaj za najbolju fotografiju iz područja planinarstva, alpinizma, speleologije te planinske flore i faune.

Natječaj je otvoren za sve punoljetne zaljubljenike u fotografiju, profesionalce, amatere i članove foto klubova. Autori, sudionici natječaja, popunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuju autentičnost snimljenih fotografija te preuzimaju odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.

Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografija dopuštena je u mjeri koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog

sadržaja. Nije dopuštena montaža ili manipulacija prijavljenih fotografija koja mijenja originalnost snimljene scene.

Nije dopušteno prijavljivati fotografije kreirane uz pomoć umjetne inteligencije.

Tema natječaja je planinarska fotografija po kategorijama:

1/ Alpinizam, penjanje, turno skijanje

2/ Speleologija

3/ Planinski pejzaži

4/ Biljni i životinjski svijet

5/ Čovjek u planini

6/ Crno bijela planinarska fotografija.

Uvjeti natječaja:

· Svaki autor može sudjelovati s najviše pet fotografija po kategoriji

· Veličina i format fotografije: JPG format, duža stranica najmanje 3000 px i 300 dpi

· Autori prijavljuju sudjelovanje naslovom “25. NATJEČAJ ZA PLANINARSKU FOTOGRAFIJU 2025”

· Fotografije se zajedno s prijavom u word dokumentu (podatci o autoru i popis fotografija) šalju isključivo Wetransferom ili Jumbo mailom na: foto.hpd.mosor.split@gmail.com (molimo natjecatelje da fotografije ne šaljete pojedinačno, ni odvojeno od prijave)

· Svaku prijavljenu fotografiju treba imenovati: Redni broj u kategoriji_Ime i prezime_Naziv fotografije (npr.1_Ivo Ras_Planina).

· Naslov fotografije treba biti istovjetan onome u popisu prijavljenih fotografija (prijavi) i kao takav će se koristi na izložbi i kod izrade kataloga

· Nazivi fotografija kao što su »Bez naziva« ili »Untitled« ili IMG4422.jpg nisu prihvatljivi te će tako nazvani radovi biti diskvalificirani.

· Fotografije koje je autor slao u prethodnim natječajima neće se zaprimati.

Prijavom na natječaj autor daje suglasnost organizatoru da bez naknade može objavljivati zaprimljene radove uz jasan potpis autora, u svrhu promocije i postavljanja izložbe, izrade online kataloga izložbe i

objavljivanja na mrežnim stranicama društva (web, FB, Instagram).

Za sudjelovanje u natječaju ne plaća se kotizacija.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati poslane radove iz prijave ako se utvrdi da ne ispunjava navedene uvjete.

Natječaj se otvara u ponedjeljak 20. listopada 2025. godine, a krajnji rok za zaprimanje prijava je nedjelja 7. prosinca 2025. u 23:59.

25. foto natječaj planinarske fotografije (Foto: HPD Mosor)

Dodatne informacije možete dobiti na: foto.hpd.mosor.split@gmail.com.

Želimo svima uspješno sudjelovanje!



