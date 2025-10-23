Galerija 1 1 1 1 Jesen je idealno vrijeme za odlazak u toplice: dok priroda prelazi u mirnije tonove, topla voda, saune i wellness rituali postaju najbolji lijek za tijelo i dušu. Hrvatska i Slovenija imaju stoljetnu tradiciju lječilišta, još od rimskih kupališta, a danas nude suvremene hotele, kampove i spa centre u kojima svatko može pronaći svoju formulu za odmor.

Donosimo vam nekoliko ponuda s portala Crno jaje koje će vas inspirirati da ove jeseni pobjegnete u svijet topline, opuštanja i dobre hrane.

Moravske Toplice: raj za ljubitelje wellnessa

Hotel Ajda 4* u Moravskim Toplicama nudi raskošan paket za dvoje uz dva noćenja s polupansionom, neograničeno kupanje u Termalnom parku Terme 3000 i bogat svijet sauna. Savršen izbor za one koji žele ozbiljan wellness odmor i osjećaj da su pobjegli daleko od svakodnevice. Smještene u srcu Prekmurja, Moravske Toplice poznate su po crnoj termalnoj vodi i beskrajnim poljima tik uz mađarsku granicu, mjesto gdje se priroda i opuštanje stapaju u jedno.

Obiteljski provod u Jezerčici

Kamp Terme Jezerčica u Zagorju pravi je hit među obiteljima. Mobilne kućice Exclusive nude privatnost i udobnost, a istodobno ste tik do termalnih bazena, spa sadržaja, mini disco programa i animacije. Tri dana i dva polupansiona za roditelje i mališane od pet godina zvuče kao recept za bezbrižan jesenski vikend. Sve to na samo četrdesetak kilometara od Zagreba, u podnožju Medvednice, gdje se zelenilo zagorskih brežuljaka susreće s termalnom vodom.

Ako ste u potrazi za kratkim, ali slatkim bijegom, Terme Jezerčica nude i opciju od jednog noćenja s polupansionom za dvoje i jedno dijete. Unutarnji bazeni, fitness i dječja animacija uključeni su u cijenu, pa i ovaj kratki predah može postati nezaboravan. Zagorje je pritom poznato i po svojim kurijama, vinogradima i muzejima, pa ovaj odmor možete lako nadopuniti malim izletom.

Stubičke Toplice: wellness s tradicijom

Hotel Matija Gubec u Stubičkim Toplicama nudi tri dana s polupansionom, kupanjem u bazenima, saunama i dvije masaže za dvoje. Spoj zdravlja i odmora u srcu Hrvatskog zagorja savršen je za one koji žele pomiriti wellness i tradiciju. Stubičke Toplice poznate su još od 18. stoljeća kao lječilište, a njihova termalna voda smatrala se ljekovitom i u doba Marije Terezije.

Vikend u Termama Čatež

Ako toplice ne zamišljate bez prijatelja i večernjeg druženja, Terme Čatež nude vikend odmor u mobilnoj kućici Mediteran za do šest osoba. Dva noćenja, kupanje i druženje u najvećem slovenskom termalnom parku jamče dobru zabavu. Čatež je uz to i izvrsna baza za istraživanje Save, vinorodnog Bizeljskog kraja i slikovitih slovenskih sela.

Dobrna: mirna elegancija slovenskih termi

Vila Higiea 4* u Termama Dobrna idealna je za parove – dva noćenja s polupansionom, neograničeno kupanje u termalnim bazenima i boravak u elegantnom okruženju. Ove terme u podnožju Pohorja najstarije su u Sloveniji s više od 600 godina tradicije, pa ćete imati osjećaj da uživate u povijesti jednako kao i u wellnessu.

Tuheljske Toplice: romantičan odmor za dvoje

U restoranu i sobama “Noć i dan” očekuje vas paket od dva noćenja s polupansionom po odličnoj cijeni. Savršen odabir za romantičan predah, uz bazene Tuheljskih Toplica i zagorske brege u pozadini. Tuheljske Toplice su omiljeno kupalište još od 19. stoljeća, a danas ih krasi jedan od najvećih vodenih centara u regiji.

Od Moravskih Toplica preko Čateža do Tuhelja, svaki kutak regije skriva svoj dragulj termalne tradicije. Ove jeseni birajte između luksuza, obiteljske zabave i romantičnog predaha, a jedno je sigurno – najbolje ponude ćete pronaći upravo na portalu Crno jaje!

