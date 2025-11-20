Vrhunski kuhari slijede određena pravila kada pripremaju piletinu za svoje restorane, a koja im daju najbolje rezultate. Slijedite ih i vi.

Svježa piletina je najbolja

Gdje kupujete piletinu? Slavni chefovi tvrde da je porijeklo mesa iznimno važno za konačni okus jela. Najbolje je kupiti direktno s lokalne peradarske farme ili tržnice – ili barem pronaći mesara kod kojeg je piletina dolazi iz provjerenih izvora. Kuhari se kunu i da jelo pripremljeno od svježe piletine ima daleko bolji okus nego od one smrznute iz zamrzivača.

Kupujte cijelo pile

Kupovanje cijelog pileta iz provjerenih izvora omogućava vam fleksibilnost s pripremom jela – možete napraviti što god poželite kad imate na raspolaganju imate cijelu pticu. Ne samo da možete iskoristiti svo meso, već i kožu i kosti upotrijebiti za pripremu domaćeg pilećeg temeljca. Povrh svega, kupovanje cijelog pileta jeftinije je nego kupovina zasebnih trančiranih komada .

Salamurenje daje sjajne rezultate

Salamurenje je tajna savršene piletine kao iz najboljih restorana, slažu se chefovi. Riječ je o potapanju mesa u slanoj otopini na bazi vode, temeljca ili mlaćenice, a koja se dodatno može začiniti sa svježim začinskim biljem. Ovaj postupak zadržava vlagu u mesu, te smanjuje rizik od isušivanja tijekom pečenja.



Važno je piletinu držati u slanoj otopini barem sat vremena, a idealno bi bilo i preko noći ili čak 24 sata – u hladnjaku. Kada ste spremni za termičku obradu mesa, izvadite ga iz salamure i dobro posušite prije stavljanja na tavu ili u pećnicu.

Piletina u kremastom umaku (Foto: Getty Images)

Ne bacajte kožu u smeće

Restoranska piletina nema samo sočno meso – već i hrskavu kožicu. Koža daje dodatnu dubinu okusa i uvijek ju je bolje zadržati na mesu prilikom termičke obrade.



Ako želite hrskavu kožicu, lagano pospite meso sa sodom bikarbonom prije začinjavanja. Ona će izvući vlagu iz kože i zajamčiti hrskave rezultate.

Ne bojite se začina

Piletina iz najboljih restorana je savršeno začinjena. Nemojte se bojati soli, papra, ali ni kompleksnijih začina i začinskih mješavina – sve od kumina preko mediteranske mješavine do zaatara i čilija.



Pritom valja znati da su sušeni začini korisni, ali svježe bilje dodaje neodoljivu dozu svježine i intenziteta. Delikatno bilje poput peršina i korijandera brzo gubi aromu na visokim temperaturama pa ih dodajte pri kraju termičke obrade. Ružmarin, pak, podnosi i dužu termičku obradu.

Zapecite na tavi, dovršite u pećnici

Vrhunski kuhari pečenje piletine započinju u tavi na štednjaku, a završavaju je u pećnici. Kožica piletine se prvo zapeče u tavi kako bi dobila lijepu zlatno-smeđu boju i hrskavu teksturu, a potom se ostatak mesa lagano i ravnomjerno dovrši u pećnici.



Nemojte predugo peći piletinu jer ćete je presušiti. Ako niste sigurni je li meso pečeno, poslužite se kuhinjskim termometrom. Piletina je pečena kada unutarnja temperatura u najdebljem dijelu mesa



doseže 65 Celzijevih stupnjeva. Potom je izvadite iz pećnice i pustite da odmori pet do 10 minuta, a tek je onda servirajte, savjetuju stručnjaci.

Dobar umak će popraviti sve mane i naglasiti vrline

Dobar umak popravit će piletinu koju ste presušili ili nedovoljno začinili. Dobar umak će također poboljšati vaše jelo čak i ako je piletina savršeno pečena. Vrhunski kuhari obraćaju pažnju na umak koji serviraju uz pečenu piletinu.

Eksperimentirajte i vi s različitim umacima – na bazi temeljca, vrhnja, zelenog začinskog bilja ili rajčica i pronađite kombinaciju koja se vama najviše sviđa.

Kad ga probate - nema natrag : Recept za bang bang umak koji spaja najbolje od Istoka i Zapada +1