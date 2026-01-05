Galerija 0 0 0 0 Kad bilježimo godine, bez razmišljanja činimo to po gregorijanskom kalendaru, višestoljetnom standardu zapadnoga svijeta i - globalnom standardu. Tako smo nedavno ušli u 26. godinu trećeg milenija, prešli polovicu trećeg desetljeća 21. stoljeća i - osim velikoga slavlja u trenutku promjene znamenke - ona u većini svijeta znači tek neutralan vremenski okvir za svkodnevicu, politiku, obrazovanje i gospodarstvo.

No ista ta godina, isti odsječak vremena, u drugim kulturama i tradicijama nosi sasvim drugačija imena i brojeve. Dok je u gregorijanskom sustavu to 2026. (MMXXVI), u hebrejskom kalendaru riječ je o razdoblju 5786.–5787., u islamskom 1447.–1448., a u budističkom o 2570. godini. Iako je vrijeme univerzalno iskustvo, njegovo računanje duboko je kulturno uvjetovano.

Različiti počeci

Različiti kalendari nastajali su iz različitih potreba: vjerskih obreda, poljoprivrede, astronomskih opažanja, dinastičke vlasti ili kao podsjetnik na mitološke početke svijeta. Kineski kalendar 2026. smješta na prijelaz iz godine Drvene Zmije u godinu Vatrenog Konja, dok je iranski kalendar broji kao 1404.–1405. Holocenski kalendar pokušava proširiti povijesnu perspektivu pa 2026. pretvara u 12026. godinu, naglašavajući tako dugu civilizacijsku povijest.

Niti početak godine ne događa svugdje u isto vrijeme. Dok gregorijanska nova godina počinje 1. siječnja, u kineskom, hebrejskom ili islamskom kalendaru nova godina započinje kasnije, prema lunarnim ili lunisolarnim ciklusima. Tako dio svijeta već živi u 2026., dok drugi u istom trenutku još uvijek pripada prethodnoj godini. Nova godina zato nije jedan univerzalni trenutak, nego niz prijelaza koji se protežu kroz više mjeseci.

Politika i kultura

Postoje i kalendari koji su snažno povezani s identitetom i politikom. U Japanu je 2026. godina Reiwa 8. - određena vladavinom aktualnog cara, dok je u sjevernokorejskom juche-kalendaru to godina 115., i računa se od rođenja Kim Il Sunga. Čak i digitalni svijet ima vlastiti način mjerenja vremena: u Unix sustavu 2026. je niz brojeva (1767225600 – 1798761599) koji označavaju sekunde protekle od 1. siječnja 1970.

U armenskom kalendaru 2026. godina je 1475., u asirskom 6776., u bizantskom 7534.–7535., u koptskom 1742.–1743., a u iranskom 1404.–1405. Sve je to zanimljiv podsjetnik da kalendari nisu samo tehnički alati, nego i mnogo šira kulturna priča o tome kako različite zajednice, narodi i kulture razumiju povijest, prirodu i same sebe.

