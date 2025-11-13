Galerija 1 1 1 1 Kremast, slatkast i pikantan osobine su popularnog umaka koji je prešao granice od Kine do SAD-a, a danas diljem svijeta služi za umakanje piletine, škampa i kozica, daje sočnost tortiljama i pecivima. Svoj naziv, bang bang umak (ili bum bum kako bismo ga nazvali u našim krajevima) duguje originalnom kineskom receptu za ovo jelo: najprije se piletina dobro izlupa batom kako bi se stanjila, a zatim se prži i poslužuje s umakom na bazi sezamove paste, čilija, octa i češnjaka.

U SAD-u bang bang umak dobiva nove okuse, a glavni sastojci postaju majoneza i čili umak. Američki chefovi su ga počeli dodavati prženim rakovima, a blogeri su otišli korak dalje i popularizirali su ga u jelima od riže i povrća te veganskim specijalitetima. Iako današnji recepti variraju od kuhara do kuhara, većina modernih inačica sadrži kremastu bazu (najčešće majonezu), slatki čili umak i pikantnu notu koja se većinom dobiva dodatkom srirache.

Neki recepti koriste i limun ili rižin ocat za svježinu te češnjak, sezamovo ulje ili med za slojevitost okusa. Odlučite li napraviti svoj bang bang umak koristiti ga možete uz pohano meso, kozice ili lignje, iskoristiti kao preljev za salatu ili pečeno povrće te poslužiti na stolu zajedno s raznim grickalicama.

Bang bang umak - sastojci: 8 žlica (120 g) majoneze

2 žlice slatkog thai chili umaka

1 žlica Sriracha umaka

1 žličica rižinog octa Bang bang umak priprema: U maloj zdjelici pomiješajte majonezu, slatki čili umak, Srirachu i rižin ocat dok ne dobijete glatku smjesu.

