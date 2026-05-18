Ako tražite jednostavan ručak koji ne zahtijeva puno posuđa ni vremena, ovi njoki iz pećnice pun su pogodak. Sve se priprema jednom limu za pečenje, bez prethodnog kuhanja i prijanja, a rezultat je savršena kombinacija hrskavih njoka, sočnog povrća i divno zapečene fete.

S povrćem možete eksperimentirati pa na primjer brokulu zamijeniti paprikama, a nedostaje li vam mesa, sve pospite prženim komadićima slanine. Dobar tek!

Njoki iz pećnice s povrćem i fetom - sastojci 500 g kupovnih njoka

1 gavica brokule

300 g cherry rajčica

1/2 manjeg crvenog luka

2 češnja češnjaka

2 žlice maslinovog ulja

1/2 čajne žličice morske soli

1/2 čajne žličice svježeg timijana

1/2 čajne žličice začina za’atar (ili talijanske mješavine začina)

1/4 čajne žličice pahuljica čilija

svježe mljeveni crni papar

170 g feta sira

svježi peršin, za posluživanje Njoki iz pećnice s povrćem i fetom priprema: Zagrijte pećnicu na 230 stupnjeva. Veliki lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Brokulu narežite na cvjetove, a stabljike na manje zalogaje. Cherry rajčice ostavite cijele, luk narežite na tanke ploške, a češnjak na listiće kako tijekom pečenja ne bi zagorio. U velikoj zdjeli pomiješajte njoke, brokulu, rajčice, kapulu i češnjak. Dodajte maslinovo ulje, sol, timijan, čili i papar. Sve dobro promiješajte kako bi se sastojci ravnomjerno obložili začinima. Rasporedite u lim za pečenje u jednom sloju. Pecite 10 minuta. Izvadite lim iz pećnice, lagano promiješajte sastojke pa po vrhu rasporedite komade feta sira. Vratite u pećnicu i pecite još 15 do 20 minuta, dok njoki ne dobiju zlatnu boju, a povrće i feta se lijepo ne zapeku. Po želji pospite svježim peršinom i odmah poslužite dok su njoki još topli i mekani.

