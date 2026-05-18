Galerija 0 0 Centar za kulturu Trešnjevka i ove godine postaje mjesto susreta svih generacija zaljubljenih u igru, maštu i zajedništvo. Od 23. do 24. svibnja 2026. održava se 4. FDI – Festival društvenih igara, dvodnevni festival koji kroz bogat i raznolik program istražuje društvenu, edukativnu i kreativnu snagu igranja te okuplja djecu, roditelje, obitelji, gamere, umjetnike, hobiste i profesionalce gaming scene.

Festival organiziraju Centar za kulturu Trešnjevka i Terrible Creations d.o.o., uz suradnju partnera Radiona – Makerspace i ArtiZanat, a ovogodišnje izdanje donosi više od običnog gaming događanja – FDI postaje prostor susreta, razmjene znanja, kreativnosti i zajedničkog iskustva.

Pod sloganom „UKLJUČI SE – IGRANJE (NI)JE ZARAZNO!“, festival podsjeća kako igra nije samo razonoda, već važan alat komunikacije, razvoja mašte, socijalnih vještina i međugeneracijskog povezivanja. U vremenu ubrzanih digitalnih komunikacija i izoliranosti, društvene igre ponovno otvaraju prostor zajedništva, suradnje i neposrednog ljudskog kontakta.

Tijekom dnevnog programa u Centru za kulturu Trešnjevka naglasak će biti na sadržajima za djecu, roditelje i obitelji. Posjetitelje očekuju kreativne radionice, edukativne igraonice, retro gaming sadržaji, Minecraft inspirirane aktivnosti, razmjene društvenih igara i igračaka, radionice povijesnih igara te programi koji oživljavaju tradicionalne igre nekih prošlih generacija.

Program donosi i niz sadržaja koji istražuju odnos igre, kreativnosti i suvremene kulture – od fantasy i tabletop scene do retro gaminga, kolekcionarstva, ručnog rada i nezavisnog razvoja igara. Poseban naglasak stavljen je na inkluzivnost i otvorenost programa, zbog čega festival okuplja publiku različitih uzrasta i interesa, od početnika do iskusnih gamera.

Večernji program u zagrebačkom caffe baru Crni mačak namijenjen je starijoj publici i ljubiteljima gaming kulture, a uključuje predavanja o industriji društvenih igara, prezentacije autorskih projekata, Murder Mystery demonstracije, Mahjong radionice, LARP programe, buvljak društvenih igara te festivalske after partyje i neformalna druženja.

Jedan od važnih aspekata festivala jest i njegovo promišljanje igre kao kulturnog i društvenog fenomena. Kroz različite radionice i predavanja festival otvara pitanja o ulozi društvenih i logičkih igara u odgoju djece, razvoju kreativnog mišljenja, jačanju zajednice i stvaranju zdravijih oblika provođenja slobodnog vremena.

Program se održava na dvije lokacije:

Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb

Caffe bar Crni mačak, Mesnička ulica 12, Zagreb

Ulaz na sve programe je besplatan.

Festival donosi više od dvadeset radionica, igraonica, predavanja i gaming programa tijekom dva dana održavanja. Detaljan raspored svih radionica, igraonica, predavanja i večernjih programa dostupan je na:

CeKaTe – 4. FDI Festival društvenih igara.

Novosti o festivalu mogu se pratiti i putem Facebook stranice:

FDI Zagreb Facebook stranica.

4. FDI nije samo festival igara – to je festival susreta, kreativnosti i zajedničkog iskustva, mjesto na kojem igra ponovno postaje prostor povezivanja ljudi.

