U Sjedinjenim Američkim Državama majoneza se ne koristi samo kao namaz za sendviče i umak za salate, već i kao sastojak koji će poboljšati sočnost biskvita u tortama.
Amerikanci će majonezu dodati i u preljev za pečene krumpire. Štoviše, dodat će ih krumpirima prije nego što jelo stave u pećnicu.
Rezultat? Pečeni krumpiri koji su hrskavi izvana, mekani iznutra – i puni okusa. Dubini okusa pridonijet će i nešto Dijon senfa, luk i češnjak u prahu te dimljena paprika. Kurkuma se, pak, dodaje zbog lijepe žute boje.
Pečeni krumpiru s majonezom - sastojci:
- 500 g manjih krumpira za pečenje
- 65 ml majoneze
- 2 žlice senfa Dijon
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 čajna žličica luka u prahu
- ½ čajne žličice kurkume u prahu
- ½ čajne žličice dimljene paprike u prahu
- sol po želji
Pečeni krumpiru s majonezom - priprema:
- Krumpire operite, dobro osušite i narežite na polovice ili četvrtine.
- U velikoj zdjeli pomiješajte majonezu, senf, češnjak i luk u prahu, kurkumu i dimljenu papriku. Dodajte i narezane krumpire i sve dobro promiješajte.
- Ovako pripremljene krumpire prebacite na lim za pečenje u jednom ravnomjernom sloju i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 Celzijevih stupnjeva oko 30 minuta, odnosno dok krumpiri ne budu pečeni do kraja i ne dobiju hrskavu koricu.
- Poslužite krumpire kao prilog uz meso i salatu. Dobar tek!
