U Sjedinjenim Američkim Državama majoneza se ne koristi samo kao namaz za sendviče i umak za salate, već i kao sastojak koji će poboljšati sočnost biskvita u tortama.



Amerikanci će majonezu dodati i u preljev za pečene krumpire. Štoviše, dodat će ih krumpirima prije nego što jelo stave u pećnicu.



Rezultat? Pečeni krumpiri koji su hrskavi izvana, mekani iznutra – i puni okusa. Dubini okusa pridonijet će i nešto Dijon senfa, luk i češnjak u prahu te dimljena paprika. Kurkuma se, pak, dodaje zbog lijepe žute boje.

Pečeni krumpiru s majonezom - sastojci: 500 g manjih krumpira za pečenje

65 ml majoneze

2 žlice senfa Dijon

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica luka u prahu

½ čajne žličice kurkume u prahu

½ čajne žličice dimljene paprike u prahu

sol po želji Pečeni krumpiru s majonezom - priprema: Krumpire operite, dobro osušite i narežite na polovice ili četvrtine. U velikoj zdjeli pomiješajte majonezu, senf, češnjak i luk u prahu, kurkumu i dimljenu papriku. Dodajte i narezane krumpire i sve dobro promiješajte. Ovako pripremljene krumpire prebacite na lim za pečenje u jednom ravnomjernom sloju i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 Celzijevih stupnjeva oko 30 minuta, odnosno dok krumpiri ne budu pečeni do kraja i ne dobiju hrskavu koricu. Poslužite krumpire kao prilog uz meso i salatu. Dobar tek!

