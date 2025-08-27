U Sjedinjenim Američkim Državama majoneza se ne koristi samo kao namaz za sendviče i umak za salate, već i kao sastojak koji će poboljšati sočnost biskvita u tortama.

Amerikanci će majonezu dodati i u preljev za pečene krumpire. Štoviše, dodat će ih krumpirima prije nego što jelo stave u pećnicu.

Rezultat? Pečeni krumpiri koji su hrskavi izvana, mekani iznutra – i puni okusa. Dubini okusa pridonijet će i nešto Dijon senfa, luk i češnjak u prahu te dimljena paprika. Kurkuma se, pak, dodaje zbog lijepe žute boje.

Pečeni krumpiru s majonezom - sastojci:

  • 500 g manjih krumpira za pečenje
  • 65 ml majoneze
  • 2 žlice senfa Dijon
  • 1 čajna žličica češnjaka u prahu
  • 1 čajna žličica luka u prahu
  • ½ čajne žličice kurkume u prahu
  • ½ čajne žličice dimljene paprike u prahu
  • sol po želji

Pečeni krumpiru s majonezom - priprema:

  1. Krumpire operite, dobro osušite i narežite na polovice ili četvrtine.
  2. U velikoj zdjeli pomiješajte majonezu, senf, češnjak i luk u prahu, kurkumu i dimljenu papriku. Dodajte i narezane krumpire i sve dobro promiješajte.
  3. Ovako pripremljene krumpire prebacite na lim za pečenje u jednom ravnomjernom sloju i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 Celzijevih stupnjeva oko 30 minuta, odnosno dok krumpiri ne budu pečeni do kraja i ne dobiju hrskavu koricu.
  4. Poslužite krumpire kao prilog uz meso i salatu. Dobar tek!

U trendu Kadulja - 1 Kadulja ili žalfija Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve" Cascada cottage Barilović - 12 Između Rijeke i Zagreba Iznad rijeke: Kuća stvorena za uživanje i dugi oproštaj od ljeta Napravite gulaš od sastojaka koje pronađite u svojem hladnjaku i smočnici Tjedni jelovnik 7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade kada treba "počistiti" ostatke iz hladnjaka

Hit-krumpiri zbog kojih se čekalo u ogromnim redovima na Dolcu sele se na more PLACe Market (Split) - 3 PLACe Market (Split) - 2 PLACe Market (Split) - 1 +7 PLACe market - 9