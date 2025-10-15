Henley Passport Indeks je globalni poredak država koji se određuje prema slobodi putovanja koje omogućuju njihove putovnice. Objavljuje ga svako tromjesečje tvrtka Henley & Partners sa sjedištom u Londonu na temelju informacija Međunarodnog udruženja za zračni promet (IATA).



Indeks mjeri broj destinacija – zemalja i teritorija – u koje nositelji određene putovnice mogu ući bez prethodne vize.



Najmoćniju putovnicu na svijetu i dalje ima Singapur čiji građani mogu ući bez vize u 193 zemalja i teritorija. Slijedi ga Južna Koreja koja ima pristup u 190 zemalja svijeta te Japan s pristupom u 189 zemalja.



Hrvatska putovnica omogućava ulaz u čak 184 zemlje svijeta. Iako je broj zemalja u koje možemo ući isti kao na početku 2025. Lijepa Naša se s 11. mjesta spustila na osmo mjesto ljestvice najmoćnijih putovnica na svijetu.



Osmo mjesto dijeli s Estonijom, Slovačkom, Slovenijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Ujedinjenim Kraljevstvom.



Otkako postoji Henley Passport Indeks ovo je prvi puta da se Sjedinjene Američke Države ne nalaze u top 10 najmoćnijih putovnica svijeta. SAD je u novom Indeksu pao na 12. mjesto koje dijeli s Malezijom, a imaju bezvizni pristup u 180 zemalja svijeta.

Lista najmoćnijih putovnica u 2025.:

Singapur (193 destinacije) Južna Koreja (190) Japan (189) Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska (188) Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska (187) Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186) Australija, Češka, Malta, Poljska (185) Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184) Kanada (183) Latvija, Lihtenštajn (182)

