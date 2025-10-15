Henley Passport Indeks je globalni poredak država koji se određuje prema slobodi putovanja koje omogućuju njihove putovnice. Objavljuje ga svako tromjesečje tvrtka Henley & Partners sa sjedištom u Londonu na temelju informacija Međunarodnog udruženja za zračni promet (IATA).
Indeks mjeri broj destinacija – zemalja i teritorija – u koje nositelji određene putovnice mogu ući bez prethodne vize.
Najmoćniju putovnicu na svijetu i dalje ima Singapur čiji građani mogu ući bez vize u 193 zemalja i teritorija. Slijedi ga Južna Koreja koja ima pristup u 190 zemalja svijeta te Japan s pristupom u 189 zemalja.
Hrvatska putovnica omogućava ulaz u čak 184 zemlje svijeta. Iako je broj zemalja u koje možemo ući isti kao na početku 2025. Lijepa Naša se s 11. mjesta spustila na osmo mjesto ljestvice najmoćnijih putovnica na svijetu.
Osmo mjesto dijeli s Estonijom, Slovačkom, Slovenijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Ujedinjenim Kraljevstvom.
Otkako postoji Henley Passport Indeks ovo je prvi puta da se Sjedinjene Američke Države ne nalaze u top 10 najmoćnijih putovnica svijeta. SAD je u novom Indeksu pao na 12. mjesto koje dijeli s Malezijom, a imaju bezvizni pristup u 180 zemalja svijeta.
Lista najmoćnijih putovnica u 2025.:
- Singapur (193 destinacije)
- Južna Koreja (190)
- Japan (189)
- Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska (188)
- Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska (187)
- Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186)
- Australija, Češka, Malta, Poljska (185)
- Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)
- Kanada (183)
- Latvija, Lihtenštajn (182)
