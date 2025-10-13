Ovaj kolač od mrkve priprema se jednostavno, u samo jednoj zdjeli, a rezultat je nevjerojatno sočan i pun aroma. Ukusan biskvit i glazuru od krem sira možete po želji obogatiti zdrobljenim orašastim plodovima, komadićima čokolade ili suhog voća, ali i u svojoj osnovnoj varijanti je naprosto neodoljiv. Savršen je za rođendane, obiteljska druženja ili kad vam jednostavno treba nešto slatko.

Sočan kolač od mrkve - sastojci: maslac ili ulje, za premazati kalup

450 g mrkve, očišćene ili oguljene

370 g smeđeg šećera

240 ml ulja

4 velika jaja

1 žlica cimeta

1 čajna žličica soli

300 g glatkog brašna

2 čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica sode bikarbone Za glazuru od krem sira 225 g krem sira, omekšalog

115 g maslaca, omekšalog

340 g šećera u prahu

1/4 čajne žličice soli

1 čajna žličica ekstrakta vanilije Sočan kolač od mrkve - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Dobro namastite kalup za pečenje (dimenzija 23x33 cm) i obložite mu dno papirom za pečenje. Mrkvu naribajte direktno u veliku zdjelu za miješanje. Dodajte smeđi šećer, ulje, jaja, cimet i sol te miješajte pjenjačom dok se smjesa potpuno ne sjedini. Dodajte brašno, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Pjenjačom lagano miješajte tijesto tek toliko da ne ostanu tragovi brašna. Ulijte tijesto u pripremljeni kalup. Pecite dok čačkalica umetnuta u sredinu kolača ne izađe čista, 35 do 45 minuta. Ostavite kolač da se potpuno ohladi u kalupu na rešetki, oko 1 sat. Dok se kolač hladi, pripremite glazuru od krem sira. U velikoj zdjeli ručnim mikserom miksajte omekšali krem sir i maslac srednje jakom brzinom dok se potpuno ne sjedine i ne postanu glatki, oko 2 minute. Dodajte šećer u prahu, sol i vaniliju. Miksajte malom brzinom 30 sekundi, zatim povećajte na srednju i miksajte dok se smjesa potpuno ne sjedini i ne postane kremasta, oko 3 minute. Silikonskom špatulom ili stražnjom stranom žlice rasporedite glazuru po ohlađenom kolaču. Narežite i poslužite.

