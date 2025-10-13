Ovaj kolač od mrkve priprema se jednostavno, u samo jednoj zdjeli, a rezultat je nevjerojatno sočan i pun aroma. Ukusan biskvit i glazuru od krem sira možete po želji obogatiti zdrobljenim orašastim plodovima, komadićima čokolade ili suhog voća, ali i u svojoj osnovnoj varijanti je naprosto neodoljiv. Savršen je za rođendane, obiteljska druženja ili kad vam jednostavno treba nešto slatko.
Sočan kolač od mrkve - sastojci:
- maslac ili ulje, za premazati kalup
- 450 g mrkve, očišćene ili oguljene
- 370 g smeđeg šećera
- 240 ml ulja
- 4 velika jaja
- 1 žlica cimeta
- 1 čajna žličica soli
- 300 g glatkog brašna
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- 1 čajna žličica sode bikarbone
Za glazuru od krem sira
- 225 g krem sira, omekšalog
- 115 g maslaca, omekšalog
- 340 g šećera u prahu
- 1/4 čajne žličice soli
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
Sočan kolač od mrkve - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Dobro namastite kalup za pečenje (dimenzija 23x33 cm) i obložite mu dno papirom za pečenje.
- Mrkvu naribajte direktno u veliku zdjelu za miješanje. Dodajte smeđi šećer, ulje, jaja, cimet i sol te miješajte pjenjačom dok se smjesa potpuno ne sjedini.
- Dodajte brašno, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Pjenjačom lagano miješajte tijesto tek toliko da ne ostanu tragovi brašna.
- Ulijte tijesto u pripremljeni kalup. Pecite dok čačkalica umetnuta u sredinu kolača ne izađe čista, 35 do 45 minuta.
- Ostavite kolač da se potpuno ohladi u kalupu na rešetki, oko 1 sat.
- Dok se kolač hladi, pripremite glazuru od krem sira. U velikoj zdjeli ručnim mikserom miksajte omekšali krem sir i maslac srednje jakom brzinom dok se potpuno ne sjedine i ne postanu glatki, oko 2 minute. Dodajte šećer u prahu, sol i vaniliju. Miksajte malom brzinom 30 sekundi, zatim povećajte na srednju i miksajte dok se smjesa potpuno ne sjedini i ne postane kremasta, oko 3 minute.
- Silikonskom špatulom ili stražnjom stranom žlice rasporedite glazuru po ohlađenom kolaču. Narežite i poslužite.
